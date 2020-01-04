الفصائل الفلسطينية تقيم بيت عزاء لقاسم سليماني في غزة

أقامت فصائل فلسطينية في غزة، اليوم السبت، بيت عزاء لقاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الذي قتل مع آخرين في غارة أمريكية في العراق في ساعة مبكرة من يوم أمس الجمعة.

وجرى فتح بيت العزاء في ساحة الجندي المجهول الرئيسية وسط مدينة غزة وتضمن رفع صور لسليماني وأعلام فلسطينية وإيرانية.

وكانت حركتا حماس والجهاد الإسلاميتان إضافة إلى الجبهة الشعبية اليسارية لتحرير فلسطين وفصائل أخرى أصدروا بيانات إدانة لعملية قتل سليماني.

وحملت حماس الولايات المتحدة الأمريكية "المسؤولية عن الدماء التي تسيل في المنطقة العربية"، مشيرة إلى أن سليماني "كان له دور بارز في دعم المقاومة الفلسطينية في مختلف المجالات".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أمس أن إسرائيل نقلت رسائل تحذير إلى حماس والجهاد عبر مصر من مغبة المشاركة في أي رد انتقامي لمقتل سليماني انطلاقا من قطاع غزة.

في المقابل امتنعت السلطة الفلسطينية وحركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن إصدار أي موقف بشأن عملية اغتيال سليماني وتصاعد التوتر الحاصل بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.