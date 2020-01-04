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حقق قطاع الصناعات الدفاعية والجوية التركي، صادرات بقيمة مليارين و741 مليون دولار، في 2019، مسجلا بذلك رقما قياسيا جديدا.

وقالت وكالة "الأناضول" الرسمية التركية للأنباء اليوم السبت إنه وفق معطيات مجلس المصدرين الأتراك، شهدت صادرات تركيا الدفاعية والجوية، زيادة بنسبة 6ر34 بالمئة العام الماضي، مقارنة بـ2018.

وقفزت قيمة صادرات القطاع من مليارين و35 مليون و956 ألف دولار في 2018، إلى مليارين و740 مليون و988 ألف دولار في 2019.

وخلال العام الماضي، تضاعفت الصادرات إلى دول الشرق الأوسط ورابطة الدول المستقلة.

وبلغت قيمة الصادرات الدفاعية والجوية التركية إلى دول الشرق الأوسط 710 ملايين و144 ألف دولار، في 2019.

وخلال السنوات الأخيرة حققت تركيا تقدما كبيرا في مجال الصناعات الدفاعية، ولا تهدف للحد من الاعتماد على الخارج وتحقيق الاكتفاء الذاتي، بما يخص تسليح جيشها فحسب، بل الدخول إلى مصاف الدول المتقدمة بتصنيع الأسلحة وتصديرها، حسب الأناضول.