 التحالف الدولي ينفي شن ضربة جوية في منطقة التاجي شمالي بغداد - بوابة الشروق
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التحالف الدولي ينفي شن ضربة جوية في منطقة التاجي شمالي بغداد

أرشيفية
أرشيفية
أ ش أ
نشر فى : السبت 4 يناير 2020 - 9:55 ص | آخر تحديث : السبت 4 يناير 2020 - 9:55 ص

 

نفى التحالف الدولي، اليوم السبت، تنفيذه ضربة جوية بالقرب من منطقة التاجي شمال العاصمة بغداد، مضيفا أنه لم ينفذ أي ضربة عسكرية قرب المعسكر في الأيام الأخيرة.. وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية.

وكانت وسائل إعلام عراقية قد ذكرت في وقت سابق أن قياديا بارزا في الحشد الشعبي قتل مع شقيقه وخمسة من مرافقيه في غارة جوية أمريكية في المنطقة استهدفت موكبا من سيارتين.

ويأتي ذلك غداة مقتل قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني والقيادي في الحشد الشعبي "أبو مهدي المهندس" في غارة أمريكية قرب مطار بغداد الدولي.


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