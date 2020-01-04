مفوضية الاتحاد الأفريقي: التدخل في الشأن الداخلي لليبيا لا يخدم مصالح شعبها

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أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد، عن قلقه العميق إزاء تدهور الوضع في ليبيا واستمرار معاناة الشعب الليبي، بحسب بيان للمفوضية على موقعها الإلكتروني ليلة أمس.

وقال البيان: "التهديدات العديدة للتدخل السياسي والعسكري في الشؤون الداخلية لليبيا، تزيد خطر اندلاع مواجهة لا تمت دوافعها بصلة للمصالح الأساسية للشعب الليبي وتطلعاته إلى الحرية والسلام والديمقراطية والتنمية".

وأضاف البيان: "يكرر رئيس المفوضية التزام الاتحاد الأفريقي الثابت بحل سياسي شامل تقوم فيه جميع الاطراف الفاعلة السياسية والاجتماعية بالدور القيادي".

وتابع: "يدعو رئيس المفوضية كذلك المجتمع الدولي إلى الانضمام إلى أفريقيا في بذل الجهود لتشجيع التوصل إلى حل سريع وسلمي لهذه الأزمة، التي لها عواقب وخيمة من جميع النواحي على ليبيا والمنطقة والقارة ككل".

كان البرلمان التركي قد صدق يوم الخميس الماضي على مذكرة رئاسية لإرسال قوات إلى ليبيا.

من جهته، أعلن المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي "الجهاد والنفير العام" للتصدي للقوات التركية.