• و58 عمارة للإسكان المتميز.. و1149 فيلا متنوعة

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، إنه جار تنفيذ 11 ألفًا و232 وحدة سكنية (468 عمارة) بمشروع جنة للإسكان الفاخر، و4 آلاف و704 وحدات (196 عمارة) بمشروع سكن مصر في مدينة المنصورة الجديدة.

وأضاف الجزار أنه جار كذلك تنفيذ 58 عمارة بالمرحلة الأولى للإسكان المتميز، و1149 فيلا متنوعة (منفصلة، ومتصلة، وشبه متصلة)، تضم 2103 وحدات بالمدينة.

وخلال اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع الجاري تنفيذه في المنصورة الجديدة بحضور قيادات وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية والمشرف على جهاز المدينة، مساء الخميس، قال الجزار إن الأعمال الجارية تستهدف خلق مجتمع عمراني متكامل يضم جميع الأنشطة السكنية والتجارية والترفيهية وغيرها، ويوفر فرص العمل، والفرص الاستثمارية المختلفة.

وشدد وزير الإسكان على الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة للانتهاء من تنفيذ المشروعات، وتنفيذ أعمال تنسيق الموقع بأعلى جودة، وإظهار كورنيش المدينة بشكل حضاري يليق بها، وزيادة معدلات التشجير بين العمارات في المناطق السكنية.

كما وجَّه الجزار بالبدء في تنفيذ برجين شمال المرحلة الأولى، بارتفاع 22 دورا، باستخدامات (سكني - تجاري - إداري).

ومن جانبه، قال المهندس محمد رجب المشرف على مدينة المنصورة الجديدة، إنه جرى الانتهاء من تنفيذ 800 متر بالجهة الشرقية، ونحو 82% من مسافة 1.4 كيلومتر بالجهة الغربية من الكورنيش، المخطط له أن يضم (ممشى - كافتيريات - برجولات - مقاعد - حارة دراجات - ملاعب - مناطق للقراءة والإنترنت - مناطق ألعاب للأطفال).

وأشار رجب إلى أنه جار تنفيذ عدد من مشروعات المرافق، وتشمل شبكات (مياه - ري - صرف - طرق - مطر - كهرباء)، بجانب عدد من المشروعات الخدمية، وهي (مدرستان للتعليم الأساسي - 8 أسواق تجارية بالمناطق "1، و2، و3، و4" - مركز صحي).