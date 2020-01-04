لافروف يقدم تعازيه في مقتل سليماني

قدم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف تعازيه في وفاة قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني الذي قتل في غارة أمريكية بغداد، وذلك في محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف اليوم السبت.

وقال الوزيران إن التصرف الأمريكي انتهاك للأفكار الأساسية للقانون الدولي، حسبما جاء في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية نقلته وكالة أنباء بلومبرج.

وأضافا أن هذا التصرف لا يساهم في التوصل لحلول للمشاكل المعقدة في الشرق الأوسط ويمكن أن تؤدي إلى جولة جديدة من تصعيد التوترات في المنطقة.