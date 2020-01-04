الجيش الليبي يسقط طائرة مسيرة تركية جنوب العاصمة طرابلس

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أعلن الجيش الوطني الليبي أن دفاعاته الجوية قد أسقطت طائرة تركية مسيرة ليل السبت، جنوب العاصمة طرابلس.

وهذه هي ثاني طائرة مسيرة تركية يسقطها سلاح الجو الليبي خلال يومين، إذ تمكن من إسقاط واحدة بين طريق المطار ومنطقة المشروع جنوب طرابلس حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" الاخبارية اليوم السبت.

وسبق للجيش الليبي أيضا أن أسقط طائرة مسيرة في 13 ديسمبر الماضي، بعد دخولها منطقة الحظر الجوي جنوبي العاصمة.

وكان المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري قد أكد في وقت سابق أن الجيش الليبي يطبق منطقة حظر جوي بنجاح فوق طرابلس، في إطار العملية العسكرية الشاملة لتحرير العاصمة.

وأوضح المسماري أن الطائرات التركية المسيرة الأداة الأكثر استخداما للميليشيات المسلحة والذراع التركية التي تحاول بشتى الطرق وقف مساعي الجيش الوطني لتحرير العاصمة من الميليشيات.

وتزود تركيا ميليشيات حكومة فايز السراج بطائرات مسيرة من طراز Bayraktar TB-2، بيرقدار تي بي 2، وهي الطائرة المنتجة بواسطة شركة يمتلكها سلجوق بيرقدار زوج ابنة الرئيس التركي.