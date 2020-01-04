 قيادي بالحرس الثوري: إيران ستعاقب الأمريكيين أينما كانوا على مرماها - بوابة الشروق
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قيادي بالحرس الثوري: إيران ستعاقب الأمريكيين أينما كانوا على مرماها

الجنرال الإيراني قاسم سليماني
الجنرال الإيراني قاسم سليماني
رويترز
نشر فى : السبت 4 يناير 2020 - 2:10 م | آخر تحديث : السبت 4 يناير 2020 - 2:11 م


نقلت وكالة "تسنيم" للأنباء عن قيادي كبير بالحرس الثوري قوله إن إيران ستعاقب الأمريكيين‭‭‭ ‬‬‬أينما كانوا على مرماها ردا على مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس.

وأثار الجنرال غلام علي أبو حمزة قائد الحرس في إقليم كرمان الجنوبي، إمكانية شن هجمات على سفن في الخليج.

وقال في تصريحات أدلى بها في وقت متأخر أمس الجمعة ونشرتها "تسنيم" يوم السبت، إن إيران تحتفظ بالحق في الثأر من الولايات المتحدة لمقتل سليماني.

وأضاف "مضيق هرمز نقطة حيوية للغرب وإن عددا كبيرا من المدمرات والسفن الأمريكية يمر من هناك، حددت إيران أهدافا أمريكية حيوية في المنطقة منذ وقت طويل، نحو 35 هدفا أمريكيا في المنطقة بالإضافة إلى تل أبيب في متناول أيدينا".

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