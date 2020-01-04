مسؤول روسي: مقتل سليماني يقوض نظام القانون الدولي

ذكر رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، قسطنطين كوساتشيف، اليوم السبت، أن مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني في غارة جوية أمريكية في بغداد في ساعة مبكرة من أمس الجمعة، هو عملية تقويض نظام القانون الدولي الحالي الذي أنشئ بعد الحرب العالمية الثانية.

وكتب كوساتشيف على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي(فيسبوك) "يتم تقويض مبدأ القانون الدولي الذي تشكل منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، والذي سيحدث في المستقبل، في حال لم يتم وقف ذلك، يُرسل الجنود الأمريكيون إلى منطقة النزاع (أي منطقة في العالم) ثم يصنف خصومهم على أنهم إرهابيون، ويقضون عليهم فهم يعتبرون أن قضيتهم مقدسة..." حسب وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء اليوم.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) أعلنت في بيان صباح أمس الجمعة "بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، نفذ الجيش الأمريكي عملا دفاعيا حاسما لحماية الأمريكيين في الخارج بقتل قاسم سليماني".

وقتل سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني جنبا إلى جنب مع أبومهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشيعية العراقية القوية في غارة جوية أمريكية في وقت مبكر أمس الجمعة.