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مصادر أمنية عراقية: سقوط قذيفتين على المنطقة الخضراء وسط بغداد

هديل هلال
نشر فى : السبت 4 يناير 2020 - 7:38 م | آخر تحديث : السبت 4 يناير 2020 - 7:38 م

أفادت مصادر أمنية عراقية، مساء اليوم السبت، بسقوط قذيفتين على المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد.

وأعلنت المصادر عن سقوط صاروخ كاتيوشا داخل المنطقة دون وقوع أي إصابات، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «الحدث»، في خبر عاجل لها، مساء السبت.


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