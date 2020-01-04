مصادر أمنية عراقية: سقوط قذيفتين على المنطقة الخضراء وسط بغداد

أفادت مصادر أمنية عراقية، مساء اليوم السبت، بسقوط قذيفتين على المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد.

وأعلنت المصادر عن سقوط صاروخ كاتيوشا داخل المنطقة دون وقوع أي إصابات، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «الحدث»، في خبر عاجل لها، مساء السبت.