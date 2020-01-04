تأجيل الطعن حكم حظر هدم كنيسة بالإسكندرية لـ11 أبريل

قررت الدائرة الخامسة بالمحكمة الإدارية، برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد، نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الطعن على حكم القضاء الإداري المؤيد لقرار السلطات بحظر هدم كنيسة رشيد بالإسكندرية لجلسة 11 أبريل القادم للاطلاع.

وطلبت المحكمة من الحاضر عن البابا توضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، استيفاء طلبات المحكمة بتقديم بيان رسمي بتاريخ إنشاء الوقف الخاص بتلك الكنيسة وتحديد الجهة الواقفة والجهة الموقوف عليها وما يفيد شهر الوقف وصورة رسمية من الأوقاف القبطية بالوقف والإجراءات التي تم اتباعها وبيان قيدها في سجلات هيئة الأوقاف المصرية وبيان ما إذا كان هناك إشراف من هيئة الأوقاف خلال أي فترة من الفترات.

كانت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية قد أصدرت حكما بتأييد قرار الحكومة المصرية بحظر هدم الكنيسة ومنح الكنيسة حصانة المسجد، مؤكدة أن دور العبادة ليست محلا للتصرفات القانونية بين البشر.