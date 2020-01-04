 السلطات الفرنسية تتعامل مع الهجوم بسكين قرب باريس على أنه عمل إرهابى - بوابة الشروق
السبت 4 يناير 2020 11:35 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع اندلاع حرب كبرى في المنطقة بعد قتل أمريكا لقائد فيلق القدس الإيراني بالعراق؟

النتـائـج تصويت

السلطات الفرنسية تتعامل مع الهجوم بسكين قرب باريس على أنه عمل إرهابى

باريس - (د ب أ)
نشر فى : السبت 4 يناير 2020 - 10:01 م | آخر تحديث : السبت 4 يناير 2020 - 10:01 م

أعلن الادعاء الفرنسي المختص بمكافحة الإرهاب اليوم السبت، أن السلطات تتعامل مع حادث الطعن بالأمس بإحدى ضواحى باريس على أنه حادث إرهابي.

وكان المحققون في حادث الطعن الذي وقع قرب باريس أمس الجمعة أعلنوا فى ىالبداية أنهم لا يستبعدون فرضية أن يكون الحادث إرهابيا.

وكانت المدعية العامة المختصة لاور بيكو قالت بعد ظهر اليوم السبت إن الجاني كان يعاني فعلا من اضطرابات نفسية شديدة، مشيرة إلى أن هذا لا يكفي لاستبعاد الخلفية الإرهابية عن الحادث مطلقا.

كان الجاني صاح أثناء هجومه بعبارة "الله أكبر".

كما أنه كان متحولا إلى الدين الإسلامي.

كان الجاني /22 عاما/ طعن بعد ظهر أمس الجمعة عددا من المارة في متنزه جنوبي باريس بسكين كانت معه، ما أدى إلى وفاة شخص وجرح اثنين.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك