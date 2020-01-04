السلطات الفرنسية تتعامل مع الهجوم بسكين قرب باريس على أنه عمل إرهابى

أعلن الادعاء الفرنسي المختص بمكافحة الإرهاب اليوم السبت، أن السلطات تتعامل مع حادث الطعن بالأمس بإحدى ضواحى باريس على أنه حادث إرهابي.

وكان المحققون في حادث الطعن الذي وقع قرب باريس أمس الجمعة أعلنوا فى ىالبداية أنهم لا يستبعدون فرضية أن يكون الحادث إرهابيا.

وكانت المدعية العامة المختصة لاور بيكو قالت بعد ظهر اليوم السبت إن الجاني كان يعاني فعلا من اضطرابات نفسية شديدة، مشيرة إلى أن هذا لا يكفي لاستبعاد الخلفية الإرهابية عن الحادث مطلقا.

كان الجاني صاح أثناء هجومه بعبارة "الله أكبر".

كما أنه كان متحولا إلى الدين الإسلامي.

كان الجاني /22 عاما/ طعن بعد ظهر أمس الجمعة عددا من المارة في متنزه جنوبي باريس بسكين كانت معه، ما أدى إلى وفاة شخص وجرح اثنين.