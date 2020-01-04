آلاف الأشخاص بباريس ينظمون مسيرة ضد إصلاحات في نظام المعاشات التقاعدية

نظم آلاف الأشخاص بالعاصمة الفرنسية باريس مسيرة ضد إصلاحات مقترحة من جانب الرئيس، إيمانويل ماكرون، في نظام المعاشات التقاعدية التي أثارت إضرابًا عن العمل في مجال النقل امتد لشهر ليكون الأطول في تاريخ فرنسا.

وذكرت شبكة "فرانس 24" الناطقة باللغة الإنجليزية، اليوم السبت، أن المشاركين في المسيرة انطلقوا بعد منتصف نهار اليوم من محطة سكة حديد "ليون" شرقي باريس، رافعين لافتة كبيرة مكتوب عليها "ماكرون، اسحب مشروعك، حافظ على معاشنا وحَسِّنه"، متجهين إلى محطة أخرى على بعد أربعة كيلو مترات إلى الشمال.

ورصدت الشبكة الإخبارية المحتجين وهم يرتدون السترات الصفراء التي أصبحت على مدار السنة الماضية رمزًا للمعارضة ضد محاولات ماكرون لإصلاحات يقول إنها "ستُرشِّد من أنظمة المعاشات التقاعدية المنفصلة الـ42 إلى نظام واحد قائم على النقاط"، غير أن اتحادات المهن ترفض الخطة"، مشيرة إلى أنها ستجعل ملايين الأشخاص يعملون بعد سن تقاعدهم الرسمي الـ62 عامًا.

وكانت اتحادات المهن قد دعت إلى تنظيم تظاهرات جماهيرية يوم الخميس المقبل، ومن المتوقع أن ينضم معلمون، وعاملون في المستشفيات، وآخرون إلى الإضراب عن العمل.