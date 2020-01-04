مبادرة تعاون بين مطروح وتنمية الموارد البشرية بالقاهرة والمجلس الوطني للتدريب والتعليم

حضر اللواء محمد أنيس، السكرتير العام المساعد نائبا عن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مبادرة إعداد القادة بالتعاون بين محافظة مطروح و مركز تنمية الموارد البشرية بمحافظة القاهرة و المجلس الوطنى للتدريب والتعليم بمكتبة مصر العامة بمطروح.

وعُرض عدد من البرامج التأهيلية للمتدربين منها كيفية اجتياز اختبارات إعداد القادة والاختبارات النفسية، مع مقترح عقد بروتوكول تعاون مع محافظة القاهرة ومركز تنمية الموارد البشرية وباقى المحافظات لتسهيل عقد المؤتمرات والندوات على الملتحقين بالدورة التدريبية مع تأكيد عدم ارتباط القيادة بالسن ونقل تلك المبادرة إلى باقي المحافظات لتدريب وصقل مهارات العاملين.

وفي نهاية المبادرة تم منح درع المجلس الوطني للتدريب لكل من اللواء محمد أنيس السكرتير العام المساعد لمحافظة مطروح والمهندس خالد ابراهيم مدير مركز المعلومات بالمحافظة ومبروك عبد المنعم وكيل مديرية التنظيم والادارة بمطروح و سحر صابر مديرة مكتبة مصر العامة.