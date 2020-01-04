طارق الخولي لـ«الشروق»: مساع برلمانية لدمج مشروعات قوانين ملف المصريين في الخارج

قال أمين سر لجنة العلاقات الخارجية فى مجلس النواب طارق الخولى، إن الفترة المقبلة ستشهد مساعى لدمج جميع مشروعات القوانين المطروحة فى ملف المصريين فى الخارج، للتوصل إلى مسودة نهائية وشاملة لمشروع القانون.

وأكد الخولى فى تصريحات لـ«الشروق» أن اللجنة ستسعى إلى التوصل لقانون موحد يغطى جميع المجالات والمشكلات والقضايا التى تواجه المغتربين، مشددا على أن الجهود المبذولة خلال الفترة الأخيرة تضافرت من قبل الجهات المختصة لإنهاء ذلك الملف بشكل جدى.

وأوضح أمين سر لجنة العلاقات الخارجية أن بعض النواب تقدموا خلال العام الماضى بمشروعات متعلقة برعاية المصريين فى الخارج، وركز كل مشروع على جانب معين من التحديات التى تواجه المغتربين، إلا أنه حتى الآن لم يتم التوصل لقانون يغطى جميع المجالات والمشكلات والقضايا التى تواجه المغترب.

ولفت الخولى إلى أن السبب فى تأخير لجنة العلاقات الخارجية مناقشة مشروع قانون المصريين فى الخارج حتى الآن هو أن ما يستجد من أحداث يفرض نفسه على أجندة مجلس النواب بلجانه المختلفة، مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد محاولات لدمج جميع المشروعات المطروحة فى ملف المصريين فى الخارج، للتوصل إلى مسودة نهائية وشاملة.

وكانت الجهود فى البرلمان قد توجهت منذ أواخر عام 2017 لإنشاء قانون لرعاية المصريين فى الخارج، وتبلورت فى يناير 2019، بعد قرار لجنة العلاقات الخارجية فى مجلس النواب برئاسة النائب كريم درويش، بدمج ثلاثة مشاريع مقدمة من أعضاء اللجنة فى قانون موحد.

وقالت عضو لجنة العلاقات الخارجية غادة عجمى، لـ«الشروق» إنها تقدمت للجنة بمشروع يتطرق لقضية نقل جثامين المصريين فى الخارج وهو ما تم عرضه على اللجنة، ولكن لم يتم اتخاذ قرار بشأنه أو بشأن قانون عام لرعاية المصريين فى الخارج، حتى الآن.

وفى السياق ذاته، أوضح عضو لجنة العلاقات الخارجية النائب خالد الهلالى، أن اللجنة لم تناقش أى مشاريع قوانين بشأن رعاية المصريين فى الخارج، لافتا فى تصريحات لـ«الشروق» إلى احتمالية بدء النقاش فى مشروع القانون عقب الإجازة البرلمانية بسبب أعياد الميلاد.