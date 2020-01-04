لافروف يؤكد رفضه للعملية الأمريكية في العراق بوصفها انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره الصيني وانغ يي، رفضهما للعملية الأمريكية، التي استهدفت عددًا من قيادات وأعضاء في الحشد الشعبي، بوصفها انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة.

وحسبما أفادته فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها، مساء اليوم السبت، أكد الطرفان على احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها.

واستهدفت عملية أمريكية منظمة باستخدام الطائرات المسيرة، أمس الجمعة، عددًا من قيادات وأعضاء في الحشد الشعبي، أثناء خروجهم من مطار بغداد الدولي، وهو ما أسفر عن مقتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، والرجل الثاني بميليشيا الحشد، أبو مهدي المهندس، ومسؤول مديرية العلاقات في الحشد، محمد الجابري، ومسؤول الآليات، حيدر علي.