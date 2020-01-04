استطاعت لغة برايل أن تمحي أمية من فقدوا بصرهم بمنحهم يومًا للتعلم والتواصل مع العالم المحيط عبر لمس الحروف البارزة، وكان ذلك بفضل الفرنسي لويس برايل الذي اخترع هذه اللغة بعد إصابته بالعمى بسبب حادث.

ولأن هذه اللغة لها أهمية في حياة البعض وحق من حقوق الإنسان، تضافرت جهود المنظمات الدولية ومنها الصحة العالمية لتخصيص يوم عالمي للاحتفال بها، ووقع الاختيار على الرابع من يناير ليكون مناسبة لنشر الوعي بأهمية برايل.

وفقًا لـ"المجلس الوطني للسينما الكندي"، فإن برايل كانت طريقة فعالة في دمج المكفوفين في المجتمعات سواء العربية أو الغربية ولكن هذا جعل هناك حاجة لتطويرها دومًا لتواكب متطالبت العصر الذي امتلأ بالتكنولوجيا.

في أوائل الستينيات، كانت الطباعة أصعب من الوقت الحالي، واعتمد إنتاج برايل على طريقة كتابة يدوية أو الاستعانة بكاتبة ميكانيكية وكهربائية، وحتى تكون الكتابة بطريقة برايل كان العاملين يحاولون الضغط على الورقة مرات عديدة لتكون الحروف المرصوصة على هيئة صفوف أو أعمدة بارزة، ولم يكن متاح حينها انتاج رسومات للجميع، حيث أن ذلك كان باهظ الثمن وغير متاح إلا عند الناشرين المحترفين ولذلك تضمنت الكتب الدراسية الطريقة العادية فقط.

ووفقًا لموقع " cviga"، لم تكن طريقة برايل البدائية هى الأزمة الوحيدة التي واجهت الطلاب المكفوفين في الغرب، حيث أنه في بداية تعلم الأطفال بطريقة برايل كانوا يضعونهم في مكان منفصل عن الطلاب المبصرين بالمدارس، وكانت مكتبة الكونجرس الأمريكية مصدر رئيسي لكتب برايل ويمكن للطلاب الاستفادة منها خلال أوقات فراغهم ولكن اقتصر ىالتواجد فيها عن من حصل على فرصة بالمدارس فقط، وحدث ذلك بسبب قلة مدارس المكفوفين ولهذا حصل نسبة بسيطة من الطلاب على محو الأمية وظل العدد الأكبر يجهل القراءة.

وحينما حلت فترة الثمانينات، تطورت طباعة برايل، وأصبحت أكثر سهولة وظهر بها نوعًا من الأبداع وتغيير في شكل الحروف الباروزة، وذلك لأن أصحاب الطباعات كانوا يبحثون حينها عن طريقة لجذب القراء المكفوفين، وبمجرد أن بدأت التسعينيات ظهرت طابعات الليرز وهذا شجع العاملين بهذا المجال على انتاج برايل بحروف متعددة الأحجام وبخطوط وأساليب مختلفة وزاد أيضًا خلال هذه الفترة انتشار الطابعات الملونة، وصاحب هذا التطور وفرة في الرسومات مثل الرسوم البيانية والمربعات والمخططات وغيريها من الأشياء التي سهلت الفهم على المكفوفين.

كما تضمن هذا التطور إدخال عدة رموز إلى برايل، مثل علامات زائد وناقص والدولار والعلامات التجارية الآخرى والاستفهام ومع التقدم في التكنولوجيا وكثرة استخدام الكمبيوتر ظهر نوع منه يمتلك ألواح كتابية يستخدمها المكفوفين للبحث عن ما يحتاجونه وزودت هذه الأجهزة بشاشات برايل إلكترونية ولكن مازالت حتى الآن مرتفعة السعر ولا يستطيع الجميع شرائها.

وفي عام 2013، ظهرت أول تجربة لإنتاج هاتف ذكي يعمل بطريقة برايل في الهند، وقال حينها المصمم سوميت داجار، إن الهاتف يتميز بشاشة لمسية تتضمن شبكة متطورة من الدبابيس البارزة المرنة حتى يستخدمها الكفيف في كتابة الرسائل النصية بسهولة، كما يتيح الهاتف للمستخدم أن يتعرف على نوعية الصور والألعاب ومكالمات الفيديو عن طريق اللمس إلا أنه لم يظهر للنور بشكل فعلي- وفقًا لـ"بي بي سي".

وبمجرد مرور عام، أطلقت بريطانيا هاتفا بالأسواق مخصص للمكفوفين، وتم تصميمه باستخدام أساليب طباعة البعد الثالث.

وحسبما ذكرت "ديلي ميل"، فقد تميز هاتف " أيفون" بإتاحة النصوص مكتوبة على مفاتيح بارزة بالشاشة ولهذا أصبح من السهل أن يقرأ المكفوفين أي شيء، وعرض الهاتف بسعر 60 جنيه إسترليني فقط.