وسائل إعلام عراقية: استهداف صاروخي لقاعدة بلد الجوية شمال بغداد

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أفادت وسائل إعلام عراقية باستهداف قاعدة بلد الجوية شمال بغداد صاروخيًا، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء اليوم السبت.