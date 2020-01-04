 وسائل إعلام عراقية: استهداف صاروخي لقاعدة بلد الجوية شمال بغداد - بوابة الشروق
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وسائل إعلام عراقية: استهداف صاروخي لقاعدة بلد الجوية شمال بغداد

هديل هلال
نشر فى : السبت 4 يناير 2020 - 7:36 م | آخر تحديث : السبت 4 يناير 2020 - 7:36 م

أفادت وسائل إعلام عراقية باستهداف قاعدة بلد الجوية شمال بغداد صاروخيًا، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء اليوم السبت.


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