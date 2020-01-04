الجبير: السعودية تحرص على تجنيب دول المنطقة وشعوبها مخاطر أي تصعيد



جدد وزير الدولة السعودي للشئون الخارجية عادل الجبير، حرص المملكة على تجنيب دول المنطقة وشعوبها مخاطر أي تصعيد، وذلك بعد عملية مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني.

وقال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صباح السبت: «بيان المملكة بشأن الأحداث في العراق، يؤكد على نظرتها لأهمية التهدئة لتجنيب دول المنطقة وشعوبها مخاطر أي تصعيد».

واستهدفت عملية منظمة باستخدام الطائرات المسيرة، أمس الجمعة، عددًا من قيادات وأعضاء في الحشد الشعبي، أثناء خروجهم من مطار بغداد الدولي، وهو ما أسفر عن مقتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، والرجل الثاني بميليشيا الحشد، أبو مهدي المهندس، ومسؤول مديرية العلاقات في الحشد، محمد الجابري، ومسؤول الآليات، حيدر علي.

ومن جهتها، توعدت إيران بردٍ قاسٍ، في الوقت والمكان المناسبين، على مقتل قاسم سليماني، الذي يعتبر الرجل الثاني هناك بعد علي خامنئي.