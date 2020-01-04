روسيا وتركيا تبحثان هاتفيا ملفات سوريا وليبيا والعراق

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بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو هاتفيا، اليوم السبت، مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، هاتفيا الأوضاع في سورية وليبيا والعراق.

وقالت مصادر دبلوماسية لوكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية، إن الوزيرين تناولا خلال الاتصال، الأحداث في سورية وليبيا والعراق، والتطورات الأخيرة بالمنطقة.

يأتي الاتصال في أعقاب التوترات بين إيران والولايات المتحدة جراء مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني فجر أمس الجمعة في هجوم امريكي قرب مطار بغداد. وتوعدت إيران برد قوي.

كما يأتي الاتصال عقب موافقة البرلمان التركي على تفويض بارسال قوات إلى ليبيا،وهو الإجراء الذي قوبل بانتقادات دولية وعربية.