 مصر تعزي في ضحايا حادث سقوط طائرة بغرب دارفور - بوابة الشروق
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مصر تعزي في ضحايا حادث سقوط طائرة بغرب دارفور

وزراة الخارجية المصرية
وزراة الخارجية المصرية
أ ش أ
نشر فى : السبت 4 يناير 2020 - 4:23 م | آخر تحديث : السبت 4 يناير 2020 - 4:23 م

قدمت جمهورية مصر العربية العزاء إلى جمهورية السودان الشقيقة في ضحايا حادث سقوط طائرة عسكرية قرب مدينة "الجنينة" في غرب دارفور ؛ مما أسفر عن وفاة عدد من المواطنين السودانيين من العسكريين والمدنيين.

ونقل بيان صادر عن وزارة الخارجية ، اليوم السبت ، تعازي حكومة وشعب مصر لحكومة وشعب السودان الشقيق وأسر الضحايا..مؤكدا وقوف مصر بجانب الأشقاء في السودان في هذا الحادث الأليم.

وكانت طائرة عسكرية من طراز(أنتونوف 12) قد سقطت أمس الأول الخميس بعد خمس دقائق من إقلاعها من مطار مدينة الجنينة في إقليم دارفور غربي السودان ؛ مما أدى إلى تحطمها ووفاة طاقمها المكون من 7 أفراد (4 ضباط و3 رتب أخرى) إضافة إلى 3 قضاة و8 مواطنين بينهم 4 أطفال.


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