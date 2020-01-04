وزارة الدفاع الجزائرية: كشف وتدمير 13 قذيفة وقنبلة تقليدية الصنع شمالي البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم السبت كشف وتدمير 13 قذيفة وقنبلة تقليدية الصنع بولاية عين الدفلى (شمال).

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان لها اليوم إنه "في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت قوات الجيش 13 قذيفة وقنبلة تقليدية الصنع إثر عملية بحث وتمشيط بعين الدفلى".

وأضاف البيان أن حرس السواحل وعناصر الدرك الوطني أحبطوا محاولات هجرة غير شرعية لـ151 شخصا على متن قوارب مطاطية بوهران (شمال غرب)، والطارف (شمال شرق)، وتيبازة والشلف (شمال)، فيما تم توقيف 21 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تندوف (غرب)، وجانت (جنوب).