 مدرب النصر السعودي يقدم ألف تذكرة هدية للجماهير في مباراة السوبر - بوابة الشروق
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مدرب النصر السعودي يقدم ألف تذكرة هدية للجماهير في مباراة السوبر

د ب أ
نشر فى : السبت 4 يناير 2020 - 10:41 ص | آخر تحديث : السبت 4 يناير 2020 - 10:41 ص

أعلن نادي النصر السعودي أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، قدم ألف تذكرة هدية لمشجعي الفريق لحضور مباراة كأس السوبر السعودي المقررة اليوم السبت.

ويلتقي النصر حامل لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (دوري المحترفين السعودي)، مع التعاون حامل لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، في مباراة كأس السوبر في وقت لاحق اليوم السبت على ملعب "الجوهرة المشعة" في جدة.

وقال فيتوريا في بيان نشره نادي النصر في وقت مبكر من صباح السبت :"جماهير العالمي، تقديرا لدوركم في دعم ومساندة الفريق، أقدم لكم 1000 تذكرة هدية لكم في مباراة كأس السوبر السعودي... حضوركم دعم لنا."


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