«حياة كريمة» تستهدف 12155 مواطنا في الوادي الجديد

التقت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، بشباب المجلس التطوعي من مركزي الخارجة، و باريس بقاعة مكتبة مصر العامة، وذلك للوقوف على التوصيات التى خرج بها منتدى شباب الوادي الجديد والبدء في دراسة آليات التنفيذ والمتابعة.

ووجهت «مجدي» بشباب المجلس بكل المراكز للمشاركة في مبادرة رئيس الجمهورية ( حياة كريمة) التي تستهدف 12155 نسمة، 7 قرى بالمحافظة وهي "قرية الصحوة بالداخلة، وقرى الشيخ مرزوق، وعائشة عبد الرحمن، والنهضة، وعمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب بمركز الفرافرة، وقرى درب الأربعين بمركز باريس، وذلك باعتمادات قيمتها 84.3 مليون جنيه ضمن مرحلتها الأولى، والتي سيتم تنفيذها بالتعاون مع عدد من الوزارات، ومنظمات المجتمع المدني.

وأوضحت أن عمل شباب المجلس سيتم تقسيمه لمجموعات ليغطي جميع القرى المستهدفة، وذلك للمتابعة والرصد لمعرفة مدى تحقيق المطلوب ومعدلات التنفيذ على أرض الواقع.