مسئول عسكري ألماني: أمريكا وحلفاؤها يجمدون تدريب القوات العراقية بشكل مؤقت

كشف مسئول عسكري ألماني رفيع المستوى النقاب اليوم أن الولايات المتحدة وحلفائها أوقفوا مهمة تدريب القوات العراقية بشكل مؤقت، نظرا لتزايد التهديدات في أعقاب مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في غارة جوية أمريكية على بغداد مؤخرا.

وذكر راديو (صوت أمريكا) - في نشرته باللغة الإنجليزية - أن المسئول الألماني الليفتنانت جنرال ايريك فيفر أوضح في رسالة موجهة إلى المشرعين الألمان أن الجنرال الأمريكي بات وايت قائد قوات التصميم الكامن الأمريكية في العراق قرر تصعيد مستوى الحماية لقواته المنتشرة بالعراق، ومن ثم تجميد عمليات تدريب القوات العراقية في مختلف أنحاء البلاد بشكل مؤقت.

وقال المسئول الألماني إن هذه التعليمات ملزمة لجميع الدول الأخرى المتحالفة مع الولايات المتحدة، والتى تشارك في مهمة تدريب القوات العراقية.