 مصرع 7 أشخاص جراء انهيار مبنى جنوبي كمبوديا - بوابة الشروق
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مصرع 7 أشخاص جراء انهيار مبنى جنوبي كمبوديا

أ ش أ
نشر فى : السبت 4 يناير 2020 - 10:40 ص | آخر تحديث : السبت 4 يناير 2020 - 10:40 ص

لقى 7 أشخاص مصرعهم جراء انهيار مبنى قيد الإنشاء جنوبي كمبوديا، في الوقت الذي يواصل فيه مئات الجنود ورجال الإنقاذ إزالة حطام المبنى بحثا عن المزيد من الضحايا.

وذكرت قناة "فرانس 24"، في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم السبت، أن رئيس الوزراء الكمبودي هون سين، الذي سافر مساء أمس إلى موقع انهيار المبنى، قد أعلن عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" مصرع 7 أشخاص حتى الآن في ظل تواصل عمليات البحث.

وأشارت القناة إلى أن فرق الإنقاذ استخدمت صباح اليوم حفارات وآلات ثقب وغيرها من المعدات للمساعدة في إزالة حطام الفندق المكون من 7 طوابق والذي كان قيد الإنشاء أثناء انهياره أمس بمحافظة "كيب" الساحلية جنوب كمبوديا.

وتمكنت فرق الإنقاذ من انتشال 18 ناجيا من تحت الأنقاض، وذلك وفقا لإدارة محافظة "كيب"، إلا أن العديد من أقارب الضحايا المفقودين ما زالوا في انتظار ورود المزيد من المعلومات بشأنهم حيث يعتقد بوجود نحو 30 عاملا داخل المبنى عند انهياره.

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