قناة إيرانية: مقتل 6 من وحدات الحشد الشعبي بالعراق في غارة أمريكية

قتل ستة أشخاص في ضربات جوية استهدفت موكبا تابعا لوحدات الحشد الشعبي العراقي بشمالي بغداد، حسبما ذكرت قناة "برس تي في" الإيرانية في تغريدة على تويتر نقلا عن مصدر بالجيش العراقي اليوم السبت.