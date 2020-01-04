 قناة إيرانية: مقتل 6 من وحدات الحشد الشعبي بالعراق في غارة أمريكية - بوابة الشروق
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قناة إيرانية: مقتل 6 من وحدات الحشد الشعبي بالعراق في غارة أمريكية

د.ب.ا
نشر فى : السبت 4 يناير 2020 - 2:15 ص | آخر تحديث : السبت 4 يناير 2020 - 2:15 ص

قتل ستة أشخاص في ضربات جوية استهدفت موكبا تابعا لوحدات الحشد الشعبي العراقي بشمالي بغداد، حسبما ذكرت قناة "برس تي في" الإيرانية في تغريدة على تويتر نقلا عن مصدر بالجيش العراقي اليوم السبت.

 

 

 

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