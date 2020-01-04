 ارتفاع حجم الشحنات في ميناء مومباسا الكيني عام 2019 - بوابة الشروق
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ارتفاع حجم الشحنات في ميناء مومباسا الكيني عام 2019

نيروبي - د ب أ
نشر فى : السبت 4 يناير 2020 - 2:00 م | آخر تحديث : السبت 4 يناير 2020 - 2:00 م

ارتفع حجم الشحنات التي تم التعامل معها في ميناء مومباسا وهو الأكثر ازدحاما بالحركة في كينيا، بأكثر من 18% في عام 2019 بعدما وسع منشآته للشحن والتفريغ.

وقال المدير المنتدب لهيئة الموانئ الكينية دانيل ماندوكو إن حجم الشحنات ارتفع إلى 34 مليون طن من 6ر28 مليون طن، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.

ارتفعت حركة الحاويات بواقع 3ر7 % لتصل إلى 4ر1 مليون وحدة يبلع طول الواحدة عشرين قدما العام الماضي وتتوقع هيئة الموانئ الكينية أن تصل حركة الحاويات إلى 5ر2 مليون وحدة مماثلة بحلول 2022 عند الانتهاء من مستودع ثان للحاويات .


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