وصول قافلة عسكرية للتحالف الدولي إلى القامشلي شمال شرقي سوريا

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وصلت قافلة شاحنات عسكرية عليها لوحات إقليم كردستان العراق، تابعة للتحالف الدولي محملة بسيارات رباعية الدفع ومواد لوجستية إلى مدينة القامشلي شمال شرقي البلاد.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية عن مصادر - لم تكشف عن هويته - القول إن القافلة دخلت الأراضي السورية عبر معبر الوليد الحدودي بين شمال سوريا وإقليم كردستان العراق.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد - نهاية الشهر الماضي - وصول قافلة للتحالف الدولي كمساعدات لقوات سورية الديمقراطية إلى دير الزور.

وأوضح المرصد أن 130 شاحنة تحمل سيارات عسكرية وصهاريج ومعدات عسكرية ولوجستية دخلت من معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق.