صالح وأردوغان يبحثان هاتفيا الأوضاع الراهنة في العراق والمنطقة



بحث الرئيس العراقي برهم صالح، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي، اليوم السبت، الأوضاع الراهنة في العراق والمنطقة، وناقشا سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

واتفق الرئيسان العراقي والتركي "على أن الأولوية يجب أن تبقى لمحاربة التطرف والإرهاب، وتعزيز استقرار المنطقة من خلال التعاون والتفاهم بين شعوبها ودولها"

ودعا الرئيس العراقي خلال اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس التركي إلى ضرورة التعاون الإقليمي والدولي من أجل حل الأزمات والبناء على المشتركات ، مؤكدا "حرص العراق على تعزيز علاقاته الثنائية مع الجارة المهمة تركيا"، بحسب بيان رئاسي عراقي.

وعبر صالح عن "تقدير العراق لدعم الأشقاء والجيران لسيادته وحماية استقراره ومنع تحوله الى ساحة للصراعات و التي لا تضر فقط بمصالح شعب العراق ومستقبله، وأنما تضر بمصالح واستقرار المنطقة عموماً".

من جانبه، أكد الرئيس التركي حرص بلاده على" استقرار العراق، ودعم وحدته وحماية سيادته واستقلاله، ومنع تحوله إلى ساحة للصراعات الإقليمية والدولية، وتمكين المؤسسات العراقية الوطنية من التصدي لدورها في حماية أمن العراق واستقراره".