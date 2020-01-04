«المجتمعات العمرانية»: تطوير محور العبور بالقاهرة الجديدة بتكلفة 170 مليون جنيه



قال المهندس جمال طلعت مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، إنه يجرى تنفيذ أعمال تطوير محور العبور الرابط بين شارع التسعين الجنوبي وطريق العين السخنة القديم بمدينة القاهرة الجديدة، بتكلفة تقدر بحوالي 170 مليون جنيه، مشيراً إلى أن المحور يخدم أكثر من 1400 مصنع بالمنطقة الصناعية، وحوالي 40 ألف وحدة سكنية بمشروعات الإسكان المختلفة بالمدينة.

جاء ذلك على هامش جولته التفقدية بمدينة القاهرة الجديدة، والتي رافقه خلالها، المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، ومسئولو جهاز المدينة والشركات المنفذة للمشروعات.

وأضاف طلعت أن محور "العبور" بطول 8.5 كيلو متر، ويسير العمل به بشكل جيد، حيث وصلت نسبة التنفيذ به إلى 42%، وتشمل أعمال التطوير توسعة الطريق في الاتجاهين بعرض 4 حارات مرورية في كل اتجاه، بدلا من 3 حارات، وكذا تنفيذ عدة أعمال للرصف ورفع كفاءة الأرصفة والزراعة وتطوير الجزيرة الوسطى، إلى غير ذلك من أعمال التطوير.

بدوره، قال عادل النجار إن الجولة شملت تفقد أعمال تطوير طريق "سعد زغلول"، بطول (8 كم)، بتكلُفة حوالي 105 ملايين جنيه، والذي يربط بين الطريق الدائري ومحور جمال عبد الناصر مروراً بـ" التجمع الثالث" ويعد شرياناً حيوياً للتنمية بالتجمع الثالث، وكذا تفقد أعمال تطوير طريق العين السخنة القديم بطول (17 كم)، بتكلُفة حوالى 351 مليون جنيه، حيث تبلغ المرحلة الأولى 11.5 كم ويربط بين الطريقين الدائري، والإقليمي الأوسطي، وتكمُن أهمية هذا الطريق في ربطه بمحاور هامة بالمدينة مثل (محور طلعت حرب، محور محمد نجيب ومحور العبور) وذلك لتسهيل حركة المرور بالمدينة، كما تم تفقد أعمال تطوير الطرق والأرصفة بالمنطقة الصناعية بالمدينة.

وأضاف أنه تم خلال الجولة، متابعة العمل بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر بالمدينة، وتشمل أعمال (الطرق، تنسيق الموقع والتشطيبات)، للانتهاء من تنفيذ المشروع بالشكل الذي يليق به، مشيراً إلى أنه يتم تنفيذ 8760 وحدة (365 عمارة) بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، وكذا تنفيذ 17304 وحدات (721 عمارة) بمشروع "سكن مصر" بالمدينة، بتكلفة نحو 9 مليارات جنيه.

ونوه رئيس الجهاز بأنه تم التشديد على الشركات المنفذة للمشروعات لسرعة الانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة وبكفاءة وجودة عالية، وذلك في إطار سرعة تسليم الوحدات للفائزين بها.