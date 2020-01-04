محسن محيي الدين ينضم لمسلسل «سيف الله» في رمضان 2020

انضم الفنان محسن محيي الدين إلى مسلسل "سيف الله"، المأخوذ عن قصة الصحابي الجليل خالد ابن الوليد، ويستعد لتصوير دوره خلال الأيام القليلة القادمة.

وقال محيي الدين في تصريحات صحفية، إن المسلسل يقدم شخصية خالد ابن الوليد بمنظور جديد، ويعتبر تناولًا جديدًا من المخرج والمؤلف، مضيفا أن الجمهور سيجد لغة المسلسل سلسة دون تعقيدات بما يتناسب مع العصر.

وأضاف أن الجمهور العربي يحتاج لعودة الأعمال الدينية التاريخية، وهنا نتحدث عن شخصية فاعلة استطاعت أن تقيم قوة هائلة، ويبين المسلسل حقائق يوجد عليها اختلافات تاريخية، مشيرا أنه من الطبيعي الهجوم على العمل لأننا نعيد إحياء عودة تزعم مصر لصدارة الإنتاج التاريخي والديني بعد أن سلب منا مؤخرا فكنا الأساس في ذلك وشيء مميز عودتنا.

وأشار إلى أن حاليا يجب أن نحيي البطولات لدينا تزامننا مع الأخطار التي تحيط بنا هذه الأيام، بالإضافة إلى أن المسلسل توضيح للعالم كله أن الإسلام لم ينتشر بحد السيف، وأن المسلسل مستند على توثيق لعظماء الكتابة مثل عباس العقاد وكتابه عبقربة خالد.

وأوضح أنه في المطلق يحب هذه النوعية من الأعمال بما فيها من ملابس وإكسسوارات وخيول ورسالة ومضمون، وأن كل هذه العناصر تشعر الممثل بعظمة العمل ويكون سعيد للتواجد فيه، وأكد أنه يعمل على التحضيرات منذ فترة طويلة ولكن في سرية تامة وهو ما سيكون سببا للتركيز من فريق العمل كلة.

مسلسل "سيف الله" بطولة عمرو يوسف ويوسف شعبان وسوسن بدر وبيومي فؤاد ، سيناريو وحوار إسلام حافظ وإخراج رؤوف عبد العزيز وإنتاج سينرجي.