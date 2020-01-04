الصين تعلن عن تعيين مسؤول اتصال جديد في هونج كونج

أعلنت الصين تعيين مسؤول اتصال جديد في هونج كونج، ليحل محل المسؤول السابق، وسط احتجاجات تشهدها المدينة منذ ستة أشهر.

ومن المقرر أن يتولى لو هوينينج منصبه خلفا لوانج تشيمين، مديرا لمكتب الاتصال في هونج كونج.

وكان لو هوينينج يشغل أيضا منصب نائب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، طبقا لما ذكرته محطة "آر.تي.إتش.كيه" الإذاعية.

وتولى وانج منصبه رئيسا لمكتب الاتصال في هونج كونج لأكثر من عامين تقريبا.

وكان مكتب الاتصال في بكين مسرحا لمجموعة من المظاهرات المناهضة للحكومة، حيث كان وجهة لمسيرات سلمية حاشدة وهدفا لعمليات جرافيتي (الكتابة على الجدران) وتخريب من قبل متظاهرين راديكاليين من الشباب.

وعلى الرغم من أنه تم إقالة وانج من منصبه، رفضت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج، كاري لام، الاستقالة حتى بعد احتجاجات تطالبها بالتنحي عن منصبها.

ورحبت لام اليوم السبت بتعيين لو، قائلة إنها سوف تعمل معه لتحسين العلاقات بين هونج كونج والبر الرئيسي للصين.

وقالت: "أود الترحيب بشكل حار بالسيد لو هوينينج لدى توليه المنصب الجديد. ليس لدي شك أنه في ظل قيادة السيد لو سوف يواصل مكتب الاتصال العمل مع حكومة (هونج كونج) لتنفيذ القانون الأساسي بشكل كامل واتفاق /دولة واحدة ونظامان/".

كانت بكين قد وعدت بمنح هونج كونج الحكم شبه الذاتي حتى عام 2047 بموجب اتفاق "دولة واحدة ونظامان" مع بريطانيا ولكن الكثير من السكان يعتقدون أن فترة الحكم شبه الذاتي اقتربت من النهاية بالفعل.

يذكر أن هونج كونج تشهد منذ يونيو الماضي، احتجاجات على مشروع قانون يسمح بتسليم المدانين في تهم جنائية إلى الصين ورغم قيام الرئيسة التنفيذية كاري لام بسحب مشروع القانون، إلا ان الاحتجاجات تواصلت للمطالبة بإجراء اقتراع عام وإجراء تحقيق مستقل في ممارسات الشرطة خلال الاضطرابات العنيفة المتزايدة.