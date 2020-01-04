الولايات المتحدة تستأنف برامج التدريب العسكري مع باكستان

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم السبت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أذن باستئناف التعليم والتدريب العسكري الدولي مع باكستان.

وقالت مساعدة الرئيس الأمريكي لشؤون جنوب ووسط آسيا أليس ويلز - في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أوردتها صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية - إن ترامب اتخذ هذا القرار لتعزيز التعاون العسكري بين الولايات المتحدة وباكستان بشأن الأولويات المشتركة وتعزيز الأمن القومي الأمريكي، مشيرة إلى أن قرار تعليق المساعدة الأمنية الشاملة لباكستان لا يزال ساري المفعول.

وفي ديسمبر 2019، وافقت إدارة ترامب على استئناف مشاركة باكستان في برنامج تدريبي وتعليمي عسكري أمريكي بعد أكثر من عام من تعليقه.

وذكرت الصحيفة، أن قرار استئناف مشاركة إسلام أباد في برنامج التعليم والتدريب العسكري الدولي، يؤكد على العلاقات الودية بين واشنطن وإسلام آباد بعد اجتماعات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.

ونسبت واشنطن أيضا إلى إسلام أباد، المساعدة في تسهيل المفاوضات بشأن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، وتم استئناف المحادثات مؤخرًا بين الولايات المتحدة وطالبان.

وتدير وزارة الخارجية الأمريكية برنامج التعليم والتدريب العسكري الدولي، الذي يعتبر جزءا صغيرا من برامج المساعدات الأمنية الأمريكية لباكستان والتي تبلغ قيمتها حوالي ملياري دولار، والتي لا تزال معلقة بناء على أوامر أصدرها الرئيس الأمريكي في يناير 2018.

ويأتي قرار استئناف البرنامج بعد يوم واحد من مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، إثر غارة جوية أمريكية استهدفت سيارته بالقرب من مطار بغداد الدولي في العراق.