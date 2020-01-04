الجابون تتحضر لخلافة الكاميرون في تنظيم كأس أمم إفريقيا 2021

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بدأت الجابون تجهز نفسها لخلافة الكاميرون في تنظيم بطولة كاس أمم افريقيا 2021، في حال قرر الاتحاد الافريقي لكرة القدم ( كاف) سحب التنظيم من الكاميرون.

وقال عادل حاجي، النائب الأول لرئيس قطاع الإعلام الرياضي الذي يتبع الكاف لإذاعة الجزائر الدولية اليوم السبت، إن "حديث قوي جدا يدور حول اختيار الاتحاد الإفريقي للجابون كبديل للكاميرون".

وأوضح حاجي، لوكالة الانباء الألمانية (د.ب.أ)، ان رئيس الكاف، أحمد أحمد سيزور الكاميرون نهاية الشهر الجاري على رأس لجنة تفتيش خاصة، لتفقد المنشآت والملاعب، والوقوف على مدى قدرتها على تنظيم البطولة القارية.

ونوه حاجي، بأن الاتحاد الافريقي سيحسم نهائيا مصير البلد المستضيف للبطولة ، خلال الفترة التي تواكب إقامة بطولة أمم افريقيا للاعبين المحليين المقررة في أبريل المقبل بالكاميرون.

يشار أن الجابون استضافت مرتين نهائيات كأس أمم أفريقيا، الأولى عام 2012 مناصفة مع غينيا الاستوائية والثانية عام 2017 .