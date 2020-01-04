ماكرون للرئيس العراقي: على الجميع منع تحويل العراق إلى ساحة صراع

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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، إن الجميع يجب أن يعملوا لمنع تحويل العراق إلى ساحة صراع بين الأطراف المتنازعة في الأزمات الدولية.

ودعا الرئيس الفرنسي في اتصال هاتفي أجراه مع نظيره العراقي برهم صالح اليوم إلى "مواصلة الشركاء دعم الدولة العراقية ومؤسساتها لحفظ الأمن والسيادة"، بحسب بيان عراقي.

وأكد على حرص بلاده على "استقرار العراق وسيادته وسلامة أراضيه".

وقال ماكرون "إن استقرار الشرق الأوسط يتطلب العمل من أجل تجنيب العراق تداعيات الأزمات الدولية والإقليمية".

وأعرب الرئيس العراقي عن "تقدير العراق للمساندة التي يقدمها الأصدقاء كطرف أساسي يدعم ضرورات الاستقرار في المنطقة".

وجدد "حرص العراق على أن يكون عامل استقرار وتوافق في المنطقة والعالم، وعدم السماح بامتداد الصراع إلى أراضيه أو تحوله إلى ساحة للخلافات".

وقال "إن حماية السيادة واستكمال النصر ضد الإرهاب، وإعادة الإعمار تمثل الأولوية للعراق وللمجتمع الدولي".

وجرى خلال الاتصال، تبادل وجهات النظر بشأن التطورات المتسارعة في البلاد والمنطقة.