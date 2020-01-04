* أستعد لطرح الألبوم فى إجازه منتصف العام.. وسعيدة بالتعاون مجددًا مع الملحن وليد سعد

* البعض اتجه لـ«السنجل» بسبب قلة شركات الإنتاج والتكلفة المرتفعة لإصدار الألبومات.. والبعض الآخر بدافع الاستسهال

* الـ«يوتيوب» صنع العديد من النجوم وفقا لمعايير المشاهدة وعائد الأرباح.. ولكننى مؤمنة بأن «التريند» مالوش أمان.. وقيمة الفنان فى موهبته

* أتمتع بثبات انفعالى كبير فى كل ما له علاقة بالسوشيال ميديا.. و«العمل الناجح اللى ضده اكتر من اللى معاه»

* طريقة تصوير «لسة هاتحلى» بمثابة فكرة استثنائية وفريدة.. وتامر حسين أقنعنى بنجاحها





بعزوبة صوتها وإحساسها الصادق وموهبتها الخالصة استطاعت الفنانة المغربية جنات أن تكتسب محبة الجمهور المصرى من خلال أول البوماتها «اللى بينى وبينك» الصادر فى عام ٢٠٠٥، والذى حصدت من خلاله العديد من الجوائز، ثم ألبوم «حب امتلاك»، ومن بعده خطوة أخرى مع شركة روتانا، والتى أنتجت لها ألبومين، هما «حب جامد» و«بنفس الكلام».

«الشروق» تحدثت معها عن خططها المستقبلية وعودتها على الساحة الغنائية بعد فترة غياب قصيرة، أيضا موعد إطلاق ألبومها الجديد ورؤيتها للحفلات، بالإضافة إلى المستجدات التى طرأت على سوق الغناء بعد ثورة الديجيتال وإطلاق الأغانى «السنجل»، وكذلك رأيها فى مواقع التواصل الاجتماعى، وكيفية تأثيرها بالسلب أو بالإيجاب على شعبية الفنان وتواصله مع محبيه.. والى نص الحوار:

** فى البداية سألتها عن أخبار ألبومها الجديد، والذى تعود به بعد فترة من الغياب؟ فأجابت: انتهينا بالفعل من مراحل عمل الالبوم وتم وضع اللمسات النهائية ويتضمن ١١ أغنية ومن المتوقع إصداره بالتزامن مع إجازة منتصف العام لكى نعطى الجمهور مساحة أفضل لسماعه والتفاعل معه وإبداء رأيه.

* ومع من تعاونت من كبار الملحنين والشعراء فى هذا الألبوم؟

ــ هناك العديد من نجوم التلحين والشعراء الذين تم التعاون معهم فى هذا الالبوم مثل رامى جمال وبلال سرور وأيضا يشهد الالبوم الجديد التعاون مرة أخرى مع الملحن وليد سعد وأنا سعيدة على المستوى الشخصى بالتعاون معه مرة أخرى خاصة بعد النجاح الذى تحقق فى كل من أغنيتى «أنا دنيته» و «الطفلة البريئة»، بالإضافة إلى رامى جمال وهانى يعقوب وكوكبة أخرى.

أيضا أود التنويه بأن الألبوم سوف يشهد تواجد مفاجآت فيما يخص أسماء ملحنين جدد رائعين وموهوبين واستمتعت بالتعاون معهم فى أغنيتين وهما «برد الوحدة» و«أنا استعجلت» وأتوقع أن تلقيا صدى واسعا وتفاعلا كبيرا لدى الجمهور بإذن الله.

* تعودنا دائما من جنات بالتزامن مع إصدار كل ألبوم على التنوع فى الالحان وكذلك مواضيع الأغانى.. فكيف يبدو الوضع فى الالبوم الجديد؟

ــ لدى قناعة كاملة بأن الفنان بصفة عامة والمطرب على وجه التحديد لابد وأن يمتلك القدرة على التنوع فى مواضيع الأغانى المقدمة فيما يخص الكلمات والألحان لكى يستمر فى التواصل ويقدم أشكالا وأنماطا غنائية مختلفة للمتلقى ترضى جميع الأذواق، والتى هى بطبيعة الحال متباينة ما بين الرومانسية والمقسوم، وموسيقى «الهاوس» و «التكنو» وكذلك الأغانى «الطربية».

وفيما يخص ألبومى الجديد، أوضح أنه يشهد تجديدا فى المزيكا وكذلك مفاجآت فى الكلام وهناك بعض الأغانى يتناول مضمونها «الهجوم على الرجل».

* فى الآونة الأخيرة ووفقًا للتطور الذى يشهده عالم صناعة الموسيقى فى الوطن العربى ما زلت متمسكة بالسير عكس التيار فى طرح ألبومات وليس أغانى «سينجل».. فما هو تصورك لهذا الموضوع؟

ــ أرى أن الأغانى «السينجل» لا تشبعنى فنيا وعلى صعيد الغناء، فضلا عن ذلك أن لى شكلا يميزنى عبر ألبوم متنوع به جميع أشكال الموسيقى والغناء، فالألبوم يعطى مساحة كافية للجمهور للحكم على المنتج، ولكن عندما تفرض أغنية بعينها لها رتم خاص قد يتفق مع عدد من المستمعين ولا يتفق مع البعض الآخر.

وأنا أقدر الظروف المتغيرة فى عالم الموسيقى خاصة بعد انتشار المنصات الرقمية والتطور الهائل فى الديجيتال وأرى أن قلة شركات الإنتاج والتكلفة العالية لإصدار الالبومات قد تكون سببا رئيسيا لاتجاه البعض من أجل خفض التكلفة بكثير وإنتاج الأغانى السنجل على فترات زمنية قصيرة ولكن أصبح هذا النهج بمثابة استسهال لبعض الناس لكن يتبقى فى نهاية المطاف الجمهور الذى يراهن على مطربه المفضل الذى ينتظره على مدار عام أو عامين من أجل الاستماع للألبوم الذى يشمل وجبة متكاملة ومتنوعة لجميع أذواق المستمعين.

* ما هى خطتك للحفلات القادمة وهل الأمر مرتبط بموعد طرح الألبوم؟

ــ بالطبع متشوقة لرؤية جمهورى الحبيب على الهواء مباشرة ومتحمسة لهذا الأمر ومن المؤكد أن هناك نشاطا واسعا للحفلات بشكل أوتوماتيكى بعد نزول الالبوم فهو أمر تلقائى ولا قلق منه بتاتا.

* أغنية «لسه ها تحلى» من مسلسل «كارمن» لاقت نجاحا كبيرا خاصة مع طريقة التصوير الجديدة وتسليط الضوء على مغنى «تتر البداية» فكيف كان الأمر وما هى الكواليس؟

ــ فى واقع الأمر كنت سعيدة جدا بتلك التجربة وقمت بغناء «لسه ها تحلى» فى استوديو عمرو مصطفى فى ظل تواجد المنتج ومخرج العمل، وأبدى الشاعر تامر حسين إعجابه بالأمر وحاول إقناعى بتطوير الفكرة فيما يتعلق بتسليط الكاميرا على المغنى وكنت متخوفة فى بادئ الأمر؛ حيث أرى أن المغنى له دوره فى إيصال الإحساس للناس من خلال أدائه الصوتى ولكن مخرج العمل حسين شوكت قدم لى كل الراحة وتفاعلت معه فى تصوير العمل بشكل معين وذهبت إلى المونتاج للمتابعة ورؤية التصور النهائى للأغنية وقمنا بالتنفيذ الفعلى فى الاستوديو، والحمد لله نجحت الفكرة ولاقت أصداءها مع الجمهور.

* كيف تنظرين لعالم السوشيال ميديا خاصة تفاعل الجمهور مع صفحات الفنانين وما هى ردود أفعالك فى حالة توجيه أى انتقاد لك؟

ــ أتمتع بثبات انفعالى كبير للغاية مع ردود أفعال الجمهور والمستمعين سواء بالسلب أو بالإيجاب وهذا هو الدور الحقيقى للفنان الذى يجب أن يتمتع برحابة صدر وأن يستمع لآراء من يقدمون الثناء على أعماله أو من يوجهون له النقد البناء من أجل الارتقاء بالأداء ولا مانع من هذا، وذلك فضلا عن فإننى على قناعة شخصية بأنه فى بعض الأحيان «العمل الناجح اللى ضده أكثر من اللى معاه» وهذا دليل على النجاح والتفاعل ولكن فى نهاية الأمر أركز فى عملى وأحاول أن اقدم كل ما هو مأمول ومنتظر للجمهور.

* اختلفت المعايير فى بورصة الغناء وتصدر التريند ودخلت الأرباح فى غمار هذا السباق عبر «يوتيوب».. فما هو رأيك؟

ــ لا يوجد أدنى شك بأن اليوتيوب صنع العديد من النجوم خلال الآونة الأخيرة من خلال نسب المشاهدة والإعلانات ولكن هذه الأمور وفقًا لرؤيتى الشخصية لا تصنع الموهبة ولا تعزز من احترام الناس للمطرب وهناك البعض ممن يتبعون هذا النهج وأرى أنه حتى لو تحققت له شهرة واسعة لكن فى نهاية المطاف له سعر معين وتبقى الموهبة التى تفرض نفسها حتى فى ظل التطور التكنولوجى ودخولنا العالم الرقمى فى المجال الموسيقى.

وأرى أن «التريند» ليس له أمان على الإطلاق وقد يفقد قيمته فى أى وقت.

* وهل التطور فى أساليب الدعايا والتوزيع للإصدارات الموسيقية سواء الالبومات أو الأغانى الفردية أصبح متنوعا؟

ــ انفتاح شركات الإنتاج التى تتمتع بقدر كبير من الوعى على أمور أخرى غير المبيعات ولديها رؤية مستقبلية وخطط بديلة، وتقيّم الفنان بشكل راق، ولذا استطاعت أن تفتح العديد من المجالات لتعويض الخسائر التى من الممكن أن تلحق بالفنان فى ظل القرصنة وانتهاك حقوق الملكية الفكرية، ولذا أنا سعيدة جدا بالتواجد مع شركة «روتانا»، وأرى أيضا أن الدعاية على السوشيال ميديا أصبحت تلعب دورا محوريا وبارزا فى نجاح الالبومات أكثر من الحملات الاعلانية فى الشوارع والميادين وهو أمر طبيعى لأن الدنيا اتغيرت.