الإنتاج الحربي يحدد احتياجاته في الانتقالات الشتوية

أكد خالد مهدي، مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي، أن نتائج فريقه خلال الفترة الماضية مرضية للغاية، خاصة بعد التعادل السلبي الذي وقع فيه أمام الجونة في اللقاء الذي أقيم الإثنين الماضي على ملعب الجونة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة للدوري الممتاز.

وأضاف مهدي في تصريحات تلفزيونية لقناة "تايم سبورت": "في البداية فإن النتائج مرضية خلال الفترة الماضية، ولكن مختار مختار، المدير الفني، أكد على حاجته لبعض المراكز مثل لاعب خط وسط مدافع، وقلب دفاع".

وأكمل: "مختار مختار لم يصرح بإسم لاعبين بعينهم، فقط هو يحتاج لعدد من المراكز".

وعن الأخطاء التحكيمية التي عانى منها جميع الفرق قال: "فقدنا نقاط في مباراتين أمام المقاولون العرب والجونة، وأعتقد كان هناك ركلتي جزاء واضحين للغاية، وجميع المحللين أكدوا على ذلك، لكن علينا دعم الحكام، ولكن لابد من التركيز في بعض القرارات لأن هذا يضيع مجهود اللاعبين داخل الملعب".

وبسؤاله عن هل تعرض الإنتاج الحربي لظلم تحكيمي؟ أكد: "لا يقال عنها ظلم تحكيمي، لكن هناك ركلة جزاء أمام الجونة وعلى ملعبه في الدقيقة 90 من عمر المباراة، وإذا تم تسجيلها كانت ستكون ثلاث نقاط غالية، وأمام المقاولون العرب أيضًا كان هناك ضربة جزاء للاعب موسى ديوارا، ولم تحتسب".

وأتم حديثه عن أداء باسم مرسي قائلًا: "باسم لاعب كبير ولكنه كان بعيدًا عن المستوى لمدة تصل إلى سنة ونصف أو سنتين، وقدم مستوى مميز خلال الفترة السابقة، وهو يملك الإصرار والعزيمة للعودة إلى مستواه المعهود، خاصة أنه ينافس مهاجم جيد في الفريق وهو محمد رجب".