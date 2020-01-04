الناتو يعلن تعليق مهمات التدريب في العراق عقب مقتل سليماني



أعلن حلف شمال الأطلسي الناتو اليوم السبت، عن تعليق مهمات التدريب في العراق، وذلك عقب مقتل اللواء "قاسم سليماني" قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إثر هجوم جوي للقوات الأمريكية قرب مطار بغداد.

ذكرت ذلك قناة "السومرية نيوز" الإخبارية ، مشيرة إلى أن هذا يأتي في الوقت الذي قرر فيه التحالف الدولي خفض عملياته في العراق لأسباب أمنية، وذلك عقب مقتل سليماني في بغداد.

وكان الحشد الشعبي قد أعلن أمس الجمعة، عن اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني إثر غارة أمريكية في وسط بغداد.