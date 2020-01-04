الأمن الألماني يحدث تقديره لوضع المخاطر في أعقاب مقتل سليماني

حدثت هيئة مكافحة الجريمة في ألمانيا تقديراتها لوضع المخاطر في البلاد في أعقاب مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في هجوم صاروخي لقوات أمريكية في بغداد أول أمس الخميس.

وتنقل صحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية في عددها غدا الأحد عن وزارة الداخلية القول إن هذا الأمر ينطبق "بشكل خاص أيضا على حماية المنشآت الأمريكية والإسرائيلية في ألمانيا".

كان متحدث باسم هورست زيهوفر، وزير الداخلية الألماني، صرح أمس السبت بأنه سيتم إصدار تقدير جديد لوضع المخاطر، وقال إنه سيتم إبلاغ الدول بهذا التقدير فور الانتهاء منه.

وقال ارمين شوستر، خبير الشؤون الداخلية بحزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، في تصريحات لنفس الصحيفة إن التصعيد في الشرق الأوسط يمكن أن يجلب الإرهاب إلى غرب أوروبا "وبالذات المنشآت الأمريكية أو الإسرائيلية أو اليهودية ستكون أهدافا محتملة لأعمال انتقامية".

كانت القيادة الإيرانية توعدت الولايات المتحدة بالانتقام لمقتل سليماني.