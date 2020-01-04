تعرف على أبرز المتضررين من مقتل رجل إيران الميداني قاسم سليماني

بعد مقتل قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني، وأبومهدي المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي بالعراق وآخرون، بغارة جوية أمريكية بالقرب من مطار بغداد الدولي، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون" مساء الخميس بناء على توجيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توالت ردود الأفعال من قبل بعض المليشيات والحركات التى قد تتضرر مصالحها بعد مقتل قاسم سليماني.

نستعرض فى هذا التقرير بعض المتضررين من مقتل قاسم سليمانى والذى كان له دور فى دعم بعض الحركات فى الشرق الأوسط والتى قد تواجه بعض العقبات بعد مقتل الرجل الذي وصفه موقع "دويتشه فيله" بجنرال إيران النافذ في المنطقة العربية :

-ميلشيات الحوثي فى اليمن

وفقاً لتقرير قدم إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فى 2018 أشار إلى أن ميليشيات الحوثى تم تزويدها بصواريخ بالستية وطائرات بلا طيار لديها خصائص مماثلة للأسلحة المصنعة فى إيران، وتقول لجنة الخبراء بعد تحليل هذه الأسلحة وجد أنه تم إرسالها من إيران إلى اليمن بعد فرض الحظر على الأسلحة فى عام 2015، وأنها مشابهة لأسلحة معروفة يتم تصنيعها فى الجمهورية الايرانية، وذلك وفقاً لما ذكر فى موقع"فرانس24"، وردت إيران بنفي دعمها للحوثيين فى اليمن.

وفى أكتوبر الماضي اعترف رئيس هيئة أركان الجيش الإيراني اللواء محمد باقري، بتقديم الاستشارات العسكرية والفكرية لميلشيات الحوثيين فى اليمن، وأشار أن الحرس الثورى الايرانى هو المسؤول عن هذا الدعم، ويعتبر قاسم سليمانى قائد فيلق القدس المسؤول عن العمليات الخارجية للحرس الثوري هو من يقوم بتقديم هذه المساعدات.

وبعد مقتل سليمانى بالغارة الأمريكية أمس الجمعة، توعدت ميلشيات الحوثي بـ" رد سريع ومباشر"، وأعلن محمد على الحوثي رئيس ما يعرف باسم اللجنة الثورية العليا للميليشيات المتمردة في اليمن، أن "هذا الاغتيال مدان، والرد السريع والمباشر في القواعد المنتشرة هو الخيار والحل"، وفقاً لما ذكر موقع"سكاى نيوز عربية".

-حركة حماس في غزة

وفقاً لموقع "يورونيوز" فقد أدانت حركة حماس مقتل قاسم سليماني، وحملت الولايات المتحدة مسؤولية "الدماء التي تسيل في المنطقة العربية".

وعبرت حركة حماس في بيان تسلمت وكالة فرانس برس نسخة منه عن "خالص التعزية والمواساة للقيادة الإيرانية والشعب الإيراني باستشهاد اللواء قاسم سليماني الذي كان له دور بارز في دعم المقاومة الفلسطينية في مختلف المجالات".

ووفقاً لما نقله موقع(DW) عن صحيفة الشرق الأوسط ففى 2017 اجتمع قادة من الحرس الثورى الايرانى ومسؤولين من "حزب الله" اللبناني بلبنان فى اجتماعات انتهت باتفاق مبدئي على استعادة حماس الدعم المالي من إيران كما كان قبل الأزمة السورية.

وطبقاً لما ذكرته مصادر الصحيفة فقد جرى الاتفاق فى وقت تعاني فيه الحركة في غزة من أزمة مالية خانقة، جعلت حماس تفرض خصومات وصلت إلى 30% على موظفيها وعناصرها بما في ذلك كتائب القسام بسبب شح الأموال.

وفى يوليو 2019 أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري أن "المقاومة ستكون في الخط الأمامي لدعم إيران"،، مؤكدا تضامن حماس مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ونقلت وكالة تسنيم الدولية للأنباء الإيرانية عن العاروري قوله خلال لقائه في طهران أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني الأدميرال علي شمخاني إن "أي عمل عدائي ضد إيران هو بالفعل عمل عدائي ضد فلسطين ومسار المقاومة، والمقاومة ستكون في الخط الأمامي لدعم إيران".

-حزب الله في لبنان

تأسس الحزب الذي يحظى بدعم إيران في مطلع الثمانينيات من القرن العشرين، وجذوره الفكرية تعود إلى ما يعرف "الصحوة الإسلامية الشيعية" في لبنان في الستينيات والسبعينيات، وحزب الله لا يخفي في أدبياته التزامه بنظرية ولاية الفقيه، التي جسدها آية الله الخميني بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، وفقاً لتقرير نشره موقع الـ(BBC).

وفى 2019 قالت وكالة "بلومبرغ"، نقلا مصدر خاص لها، أن التمويل الإيراني لـ"حزب الله" اللبناني يصل سنويا لحدود 700 مليون دولار، وحاولت الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات اقتصادية على حزب الله اللبناني وعلى الحرس الثوري الإيراني الداعم الاساسي للحزب.

وعلق حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني على مقتل قاسم سليماني، في بيان نشرته قناة المنار التابعة لحزب الله، قائلاً "نحن الذين بقينا بعده سنكمل طريقه وسنعمل لتحقيق أهدافه وسنحمل رايته في كل الساحات، القصاص العادل من قتلة المجاهدين سيكون مسؤولية وأمانة وفعل كل المقاومين" حسب ما ذكرته الـ(CNN).

-المليشيات المتعاونة مع النظام في سوريا

وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية، فقد نعى يوم الجمعة الرئيس السورى بشار الأسد، سليماني، قائلاً إنه لن ينسى وقوف سليمانى إلى جانب جيش بلاده فى النزاع المستمر منذ نحو 9 سنوات، وكتب الأسد برقية تعزية موجهة لمرشد إيران آية الله على الخامنئي، ونقلت مضمونها وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، قائلاً فيها "الشعب السوري لن ينسى وقوف -سليماني- إلى جانب الجيش العربي السوري في دفاعه عن سوريا ضد الإرهاب وداعميه، وبصماته الجلية في العديد من الانتصارات ضد التنظيمات الإرهابية".

ووفقاً للوكالة تعد طهران من أبرز حلفاء الحكومة السورية فقد قدّمت منذ بدء النزاع دعماً سياسياً واقتصادياً وعسكرياً كبيراً، وتمكنت مع مجموعات شيعية موالية لها من تعديل موازين القوى ميدانياً لصالح القوات الحكومية السورية على جبهات عدة، فعلى إثر اندلاع النزاع السورى عام 2011، بادرت إيران إلى فتح خط ائتماني بلغت قيمته حتى اليوم 5,5 مليار دولار، قبل أن ترسل مستشارين عسكريين ومقاتلين لدعم الجيش السوري في معاركه ضد فصائل المعارضة، ووقع البلدان في 2018 اتفاقية تعاون عسكرية تنص على تقديم طهران الدعم لإعادة بناء الجيش السوري والصناعات الدفاعية.

-الحشد الشعبي في العراق

هناك رجل مهم آخر تم قتله مع قاسم سليمانى فى الغارة الأمريكية التى نفذت يوم الجمعة وهو أبو مهدي المهندس الذي يشغل رسمياً نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي لكنّه يعتبر على نطاق واسع قائد الحشد الفعلي.

وقدم سليمانى قائد فيلق القدس مساعدات عسكرية للحشد الشعبي والميليشيات الشيعية والجماعات الكردية المناهضة لصدام في العراق وحزب الله في لبنان وحركة حماس في الأراضى الفلسطينية، كما كان داعماً أساسياً لقيادة قوات الحكومة العراقية والحشد الشعبي المشتركة التي قاومت ضد "الدولة الإسلامية" في العراق والشام (داعش)، طبقاً لما ذكره موقع"فرانس 24".