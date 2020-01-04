استقر النادي الأهلي على قيد محمود عبد المنعم كهربا، المنضم حديثًا للفريق، في القائمة المحلية بدلًا من سعد سمير، مدافع الفريق المصاب.

وكان سعد سمير قد تعرض للإصابة خلال مواجهة الفريق الأفريقية أمام بلاتينيوم بالجولة الثالثة بدوري المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وأوضح النادي أنه قرر استبدال سعد سمير باللاعب محمود كهربا في قائمة الفريق المحلية، بعد إصابة المدافع، كما تم قيد اللاعب القادم من فريق ديسبورتيفو أفيش البرتغالي في القائمة الإفريقية للأهلي.

وكان رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي قد أعلن قائمة الفريق لمواجهة أف سي مصر التي تقام غدًا، الأربعاء، بالدوري الممتاز، والتي شهدت تواجد كهربا لأول مرة.