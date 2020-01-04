تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم طقس بارد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، ويصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

وقالت «الأرصاد»، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، صباح السبت، إنه من المتوقع أن يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد، تكون غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، تمتد خفيفة إلى القاهرة ومناطق من شمال الصعيد، كما تنشط الرياح الغربية على أغلب الأنحاء، مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة:

الصغرى العظمى

القاهرة 08 15

بورسعيد 10 16

الإسكندرية 10 16

شرم الشيخ 12 19

أسوان 07 18

كاترين -01 08

الإسماعيلية 09 17