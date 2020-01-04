هونج كونج تضع خطة للتعامل مع مرض غير معروف طبيعته

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أطلقت حكومة هونج كونج خطة طارئة بعدما ظهر في المدينة مرض معد يشبه الالتهاب الرئوي نقله إلى المنطقة محليون زاروا البر الرئيسي الصيني.

وذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" التي تصدر في هونج كونج، أنه جرى نقل 7 حالات المستشفى، فيما لايزال 3 منهم في حالة مستقرة.

وجاء تحرك الحكومة بعدما ذكرت وسائل الإعلام الصينية الرسمية أن 44 شخصا من منطقة ووهان الواقعة في إقليم هوبي بالبر الرئيسي الصيني، حيث أشارت تقارير إلى إصابة سياح هونج كونج، أصيبوا بمرض غير معروف طبيعته.

وفي فترة 2002 – 2003، تعرضت هونج كونج لعزلة بعد انتشار وباء متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد (سارس) عبر المدينة والذي كان مصدره في الأساس البر الرئيسي.

وتوفى حينها أكثر من 700 شخص من كافة الأعمار عبر هونج كونج والصين وسط فزع عام بعدما وجدت السلطات أن المرض معد بشكل عال ومميت.

وفي بيان قالت حكومة هونج كونج إنها تتخذ خطوات لخفض خطر انتشار المرض بتصنيفه بـ"التعامل الجاد" وهو ثان أعلى مرحلة في نظام من 3 مستويات جرى إنشاؤه مؤخرا، في إطار بروتوكول جديد بشأن كيفية التصدي لانتشار الأمراض المعدية.

وسوف يراقب طاقم عمل درجات حرارة الركاب باستخدام نظام تصوير حراري في مطار هونج كونج الدولي وخط السكك الحديد فائق السرعة الذي يربط هونج كونج بالبر الرئيسي وعند مناطق مراقبة الحدود في الموانئ.