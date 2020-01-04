محكمة العدل الوطنية العليا بالإكوادور تقرر محاكمة الرئيس السابق بتهم فساد

أصدرت محكمة العدل الوطنية قراراً بمحاكمة رئيس البلاد السابق رافايل كوريا ، الذي يعيش حاليا في بلجيكا، غيابياً بتهمة تمويل حملته الانتخابية في 2013 بالرشاوى.

وقررت المحكمة أيضاً ـ وهي أعلى هيئة قضائية في الإكوادور برئاسة القاضية دانييلا كاماشو - إحالة 21 متهما آخرين إلى القضاء، كما ردت الدعوى بحق ثلاثة أشخاص ، حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم".

وفي المقابل .. وصف الرئيس الاشتراكي السابق، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، محاكمته بأنها "تهريج".

يذكر أن رافايل كوريا متهم بالفساد لأنه تلقى بحسب النيابة العامة في بلاده نحو 8 ملايين دولار من شركات بينها مجموعة البناء البرازيلية أدويبريشت مقابل منحها صفقات حكومية.

وسيُحاكم عشرون شخصا آخرين بينهم متعهدون وموظفون كبار سابقون والنائب السابق للرئيس خورخي جلاس في القضية نفسها ، ويعيش كوريا في بلجيكا مع عائلته منذ أن غادر السلطة عام 2017.