وزيرة ألمانية محلية: بائع فوانيس السماء يتحمل قسطا من المسؤولية عن حريق جبلاية القرود

اعتبرت وزيرة البيئة في ولاية شمال الراين ويستفاليا الألمانية، أورزولا هاينن-إسر أن هناك مسؤولية أخلاقية على عاتق بائع فوانيس السماء الصينية التي يشتبه في أنها سبب الحريق الهائل الذي شب في حديقة حيوان مدينة كريفيلد ليلة رأس السنة.

وقالت الوزيرة في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية اليوم السبت: "من المهم أن يطرح السؤال عن سبب تداول هذه الأشياء الخطرة ببساطة برغم أن استخدامها محظور في البلاد".

وأعلنت الوزيرة قائلة: "سوف نتعقب هذا الأمر ويبدو لي أن الشركة التجارية التي باعت هذه الفوانيس تتحمل على الأقل مسؤولية أخلاقية عن الحادث".

وأوضحت الوزيرة أنها ترفض وضع لوائح أكثر شدة لحماية الحيوان في حدائق الحيوان، حيث قالت: "لدي انطباع بأن حدائق الحيوان في شمال الراين ويستفاليا تتم إدارتها بطريقة جيدة للغاية، والجميع أصدقاء للحيوان، ويعملون من أجل راحة الحيوانات بقوة".

كانت جبلاية القرود في حديقة حيوان مدينة كريفيلد احترقت تماما ليلة رأس السنة بسبب فوانيس السماء صينية الصنع التي تزداد ارتفاعا بفعل الحرارة، وسقط أحدها فوق بيت القرود بالحديقة فتسبب في احتراقه كاملا.