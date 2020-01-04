قالت زهرة، المعروفة إعلاميًا بـ«فتاة المنصورة» إنها لم تنازل عن البلاغ المقدم في النيابة منها ضد من تحرشوا بها، مشيرة إلى أنها رفضت تقديم البلاغ في بادئ الأمر.

وأضافت خلال اتصال هاتفي لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء السبت، «بعد انتشار الفيديو تحدث معي الضباط وقالولي نحتاج أقوالك، لكني أخبرتهم مش عاوزة شوشرة ومش عاوزة فضائح، عاوزة الموضوع يعدي والحق عند ربنا»، مؤكدة أن الشرطة أخبرتها أنها ستأتي لها بالحق حتى في حالة عدم تقديمها للبلاغ.

وأشارت إلى توجهها إلى مدير الأمن وعمل محضر، ذاكرة أنها فوجئت اليوم التالي بالقبض على سبعة شباب في المرحلة الثالثة الثانوية، وهو ما يتنافى مع منظر الشباب الذين تحرشوا بها في الفيديو.

وتابعت: «شكلهم كبار رحت أتعرف عليهم قلت إني مشوفتش حد منهم، النيابة جابت الفيديوهات ولقوا إنهم كانوا واقفين وبيحاولوا يسلكوا الدنيا عشان أدخل العربية»، مؤكدة أنها إذا رأت الأفراد الذين تحرشوا بها ستتعرف عليهم بشكل فوري، وعدم تنازلها عن حقها.

وعن ملابسها علقت: «دي حرية وربنا والرسول قال غض بصرك عن ده، ولسة في أسخن من كده، أنا شايفة إن ده مكنش ملفت للدرجة اللي حصلت، في حاجة غلط مش فاهماها».

ولفتت إلى أنها المرة الأولى تتعرض للتحرش بهذا الشكل، وتعرضها لتحرش لفظي في المرات السابقة، متابعة: «معملتش حاجة غلط، بالعكس مبسوطة إن ده حصلي عشان الناس دي تتعاقب وأي واحدة تنزل باللي هي عاوزاه ومحدش يعملها حاجة».

وبدأت نيابة أول المنصورة، التحقيق في واقعة التحرش الجماعي بإحدى الفتيات خلال الاحتفال بأعياد رأس السنة، واستمعت النيابة لأقوال الفتاة ضحية الواقعة وصديقتها والتي ظهرت بإحدى مقاطع الفيديو.