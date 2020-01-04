حزب مستقبل وطن ينظم احتفالية كبرى لذوي الهمم بنادي الترسانة

نظم حزب "مستقبل وطن" برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، اليوم السبت، احتفالية كبرى بنادي الترسانة الرياضي للعام الثاني على التوالي لتكريم ذوي الهمم.

وتضمنت الاحتفالية، التي أقيمت تزامناً مع اليوم العالمي لذوي الإعاقة، إقامة برنامج ترفيهي متكامل شمل ماراثون رياضي وفقرات غنائية واستعراضات فنية رائعة وشملت كذلك تكريم ذوي الهمم بالجيزة بقيادة أشرف مرعي أمين ذوي الاحتياجات الخاصة بحزب "مستقبل وطن" على مستوى الجمهورية، ويوسف الزيني أمين ذوي الاحتياجات الخاصة بالجيزة.

أقيمت الاحتفالية برعاية عادل ناصر أمين عام الحزب بالجيزة وبتنظيم مشترك بين أمانة ذوي الاحتياجات الخاصة برئاسة يوسف الزيني وأمانة العلاقات العامة برئاسة محمد سلطان وأمانة تنمية الموارد برئاسة عمرو هندي وأمانة العمل الجماهيري برئاسة عبد الحميد الهواري وأمانة النقل والمواصلات برئاسة المهندس أحمد بشير، وحضور النائب عبد الوهاب خليل أمين التنظيم بالحزب ومحمود حامد أبو موسى أمين مساعد الحزب بمحافظة الجيزة، ومحمود هشام توشكى أمين مساعد التنظيم بالجيزة وجميع أعضاء هيئة مكتب حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة.

وأكدت قيادات الحزب بمحافظة الجيزة، أن الاحتفالية والماراثون تم تنظيمهما لإسعاد ذوي الاحتياجات الخاصة، موضحين أن خروج الاحتفالية بهذا التنظيم الرائع هو دليل واضح على مدى أهمية الحدث وسوف تأتي الأيام المقبلة بفعاليات تهم المواطن بشكل قوي ومؤثر، حيث أن قاطرة العمل قد بدأت وسوف تنطلق نحو مستقبل وطن قادم على خطى ثابتة نحو النجاح.