اغتيال سليماني ينذر بالمتاعب للإيرانيين في أمريكا

تساءل إيرانيو أمريكا طويلا لسنوات عن إلى متى يظلون معزولون عن أقربائهم بسبب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حظر سفر الإيرانيين لأمريكا ولكن بعد اغتيال واشنطن لقائد لواء القدس الإيراني قاسم سليماني، أصبح إيرانيو أمريكا يتساءلون عما إذا كانوا سيرون أقربائهم المقيمين بإيران ثانية أم لا!؟

وبحسب "الجارديان"، أثارت أخبار اغتيال قاسمي ضجة بأكبر تجمعات الإيرانيين بأمريكا جنوب كاليفورنيا لتبعث فى نفوسهم مشاعر الذهول والألم وتذكر ويلات الحرب أيام طفولة البعض منهم وتقلق آخرين على مصير أحبتهم الباقين فى إيران.

"حقا هذا مؤرق لأنك لا تستطيع تخمين ما سيحدث تاليا" يقول شاهين مطليبي، أثناء مغادرته مطعم شهرزاد بمنطقة فارس الصغرى أو تير إينجلز المعروفة بالتواجد الإيرانى الكبير.

وفى كل جمعة يضج شارع ويستوود الحيوى وسط فارس الصغرى بالمارة بينما تجلس العائلات بعد ظهر الجمعة بمطعم لتناول الكباب كما يتجمهر آخرون بمحلات البيتزا الإيرانية وكذلك تزدحم الجمعيات عن آخرها وتمتلئ مكتبات الحى الفارسى بالزوار.

والمجتمع الإيرانى بتير إنجلز شهد نشأته بالستينيات ليتضخم سريعا بعد الثورة الإسلامية عام 1979 حتى أصبح تعداد مجتمع المنطقة من الإيرانيين نصف مليون شخصا.

ويضيف مطليبى، الذى يعمل مستشارا بالمحكمة والذي قدم لأمريكا وهو بعمر 29 عاما: "من الصعب أن تملك الثقة بقرارات أحد كترامب فهو يفعل الشيء أولا ثم يفكر به لاحقا".

وبينما يقف على جانب الحى المكتظ يقول علي أصغري، مدير إحدى شركات الإلكترونيات الذى قدم لأمريكا منذ 19 عاما: "من الواضح حجم الاختلاف بالمجتمع الإيرانى هنا بين من يحبون رؤية تغير النظام فى إيران دون التفكير بعواقب ذلك وبين من يرفضون قرارات ترامب كليا وبالنسبة لى فلم أعد أعلم ما الصواب وما الخطأ ولكن ما لا أشك فيه هو أن هناك من يعانى ومن هو خائف".

وتقول بارس سكوت مديرة مركز فارس إكوالتى المسؤول عن الخدمات للمجتمع الإيرانى بتير إينجلز: "ما يفاقم من خوف الكثيرين هو منع ترامب دخول الإيرانيين لأمريكا وكل من هنا بالمجتمع لديهم آباء وأبناء وإخوة باقين فى إيران وبالطبع يخافون عليهم أن يصبحوا عالقين حين حدوث الحرب بينما ستتجاهلهم الإدارة الأمريكية".

وتقول الباحثة بالمركز الإيرانى الأمريكى أسل راد: "كثير منا شعر بقلة الحيلة واليأس أثناء حرب إيران والعراق والآن تتجدد لدينا تلك المشاعر الصادمة التى تذكر بواقع مرير".

وتضيف آسل: "بسبب هوية الكثيرين المزدوجة بين أمريكا وإيران فهم يقعون ضحية لسيل التصريحات والتهديدات من الجانبين الأمريكى والإيرانى ليعيشوا برعب طويل ولكن الآن أري تلك التهديدات تتحقق وهذا ما يجعل الرعب والخوف حاليا أمرا أسوأ من ذى قبل لأن ما نخشاه الآن ليس مجرد حرب بين دولتين ولكن كارثة إنسانية توشك علي الوقوع".

وتشير نياز قصراوى مديرة مركز أفلان للبحوث لخطورة تسبب النزاع الأخير بحدوث حالات تحرش وتمييز ضد الإيرانيين الموجودين فى أمريكا.

وتضيف نياز حيال القرارات الأمنية بتعزيز وجود الشرطة بالحى الإيرانى حماية لسكانه "ليس هذا بالأمر المريح فحقا أحب أن أري منطقتنا آمنة ولكنى أعلم أن نظام الحماية هذا غير فعال ولا حتى عادل بين الجميع".

وتكمل قصراوى أن الأخبار الأخيرة أعادتها لذكريات الطفولة الأليمة إبان الحرب الإيرانية العراقية حينما كانت تستيقظ كل ليل هلعا على أنغام صافرات الإنذار.

ويقول المحاضر الإيرانى بويا ليماجام الذى يتابع الأخبار بمنزل والديه فى مقاطعة أورانج إنه من المؤسف مشاهدة القنوات الأمريكية لا تستضيف سوى المحللين اليمينيين والعسكريين المتقاعدين للحديث عن إيران وسط تجاهل لآراء إيرانيين أمريكا أنفسهم.

ويضيف بويا "نعيش فى لعبة قطار الموت خلال 6 أشهر مضت يطالب فيها أولئك المحللون والعسكريون بالتصعيد ضد إيران ونهاية ذلك التحريض أن ستقوم حرب عالمية الآن".

وليس كل من بالمنطقة الإيرانية رافضين قرار ترامب فأمام أحد المطاعم الفارسية يقف أبى أوهب مشغلا خطاب ترامب علي هاتفه علي أعلى صوت بينما يقول للجارديان: "أنا فى غاية السعادة لموت سليمانى الذى ارتكب كثير من الفظائع وأنا مؤيد بشدة لذلك القرار من الرئيس ترامب".

ويضيف أبى الذى قدم أمريكا منذ 4 عقود: "كما إنى إيرانى الأصل فأنا مواطن أمريكى الآن أؤيد أمريكا".