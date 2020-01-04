صلاح بيصار: أبدع رسومات مجلات «ميكى» و«سمير» و«ماجد» وقدم رسومات خالدة فى «حكاية أراجوز» و«عندما رقص الأسد»





رحل عن عالمنا واحد من أهم رموز الفن التشكيلى المعاصر؛ إيهاب شاكر، الفنان الشامل الذى تدفقت إبداعاته عبر الرسوم التعبيرية المصاحبة للنصوص الأدبية وفن الغلاف والكاريكاتير ورسوم الأطفال والكتابة الصحفية بعدة مجلات مثل صباح الخير وروزاليوسف، والذى تميزت لوحاته بالجمع بين «الفرجة الشعبية» و«فانتازيا التعبير»، ونقلت روح الفولكلور المصرى باستعمال ألوان الزيت والتمبرا والحبر الشينى.

وكان لوالده ــ الذى عمل موظفا فى السكة الحديد، وأيضا كمُدرِس ــ أكبر الأثر عليه؛ حيث ألحقه بمرسم الفنان كارلو مينوتى، الفنان الإيطالى الذى كان يقوم بتدريس الفن للهاويات من سيدات الطبقة الأرستقراطية فى مصر.

وقد بدأت موهبة إيهاب شاكر ــ وهو شقيق الفنان ناجى شاكر مصمم عرائس الأوبريت الشهير «الليلة الكبيرة» ــ فى الرسم تتجلى فى المدرسة الإبتدائية، وكان يعشق قراءة مجلة «الاستراسيون» الفرنسية المكدسة بالأكوام فوق دولاب والده، وهى مجلة مصورة مليئة بصور اللوحات الفنية، وكانت تنقل أحيانا صور «صالون باريس» للربيع الذى كان يُعقد بالعاصمة الفرنسية أوائل القرن الماضى.

كما عشق «شاكر» الذى يعد من أبرز فنانى رسوم الأطفال، مشاهدة أفلام ديزنى وأفلام شارلى شابلن الصامتة، وقال إن تلك الأفلام شكلت النواة لفنه فيما بعد. وخلال فترة دراسته بكلية الفنون الجميلة ــ الذى ترك دراسة الطب من أجلها ــ عمل رساما محترفا فى جريدة الجمهورية حتى تخرج عام 1957، وبعدها انتقل إلى مؤسسة روزاليوسف ثم مجلة صباح الخير حيث عمل رسام أغلفة وصور إيضاحية ورسوم كاريكاتيرية، وصاحبت رسومه العديد من من الرويات والقصص القصيرة، مثل روايتى «الرجل الذى فقد ظله» و«الأفيال» للأديب فتحى غانم وبعض كتابات الدكتور مصطفى محمود وغيرها.

وقد نقل الفنان التشكيلى الكبير صلاح بيصار، بعين الفنان والصديق؛ العديد من وقائع حياة «شاكر» فى كتاب صدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، فى سلسلة «ذاكرة الفنون» عام 2018؛ فتحدث عن علاقة الفنان التشكيلى الراحل بأستاذه فى الكلية، حسين بيكار، الذى اصطحبه إلى «دار المعارف» حيث رسم أول كتاب تحت إشرافه؛ بعنوان «عقلة الصباع فى مملكة النمل»، كما روى «بيصار» أيضا تفاصيل زيارة الفنان الراحل إلى باريس، حيث سافر عام 1969 وقضى هناك 8 سنوات بين اللوفر ومتاحف الفنون والمعارض، وأخرج فيلما للرسوم المتحركة بعنوان «1ــ2ــ3»، عُرِض وقتها فى 12 دور عُرِض بفرنسا، وحصل على جائزة الجودة من المركز القومى الفرنسى، كما ألف كتابا للرسوم بعنوان «ياسين والمزمار السحرى» يهدف إلى تعليم اللغة الفرنسية فى البلاد العربية.

ومن المواقف التى لا تُنسى فى حياة الفنان الراحل ما حدث له مع الملكة «فريدة»، الذى شاهد حفل زفافها بشارع الملكة نازلى (رمسيس حاليا) عندما كان يبلغ من العمر 5 سنوات، وقد جُن من فرط المفاجأة؛ لأن والدته كانت دائما ما تحكى له القصص الخيالية عن الأميرات، وكان القدر قد رتب له لقاء آخرا مع الملكة فى باريس؛ حيث أقام معها معرضا مشتركا بالمركز الثقافى المصرى هناك، وعندما حدثها حول مشاهدته لموكب زفافها فى طفولته أصرت أن ترسم له صورة «بورتريه» ظل محتفظا بها حتى وفاته.

وقد أقام «شاكر» العديد من المعارض الفنية داخل مصر وخارجها، فبدأ أول معارضه عام 1970 بمدينة كيوتو باليابان، ثم تبعه عام 1982 بمعرض فى النمسا، وكان معرضه الأول بالقاهرة عام 1988 بقصر عائشة فهمى بالزمالك، وتوالت معارضه بعض ذلك فى الأكاديمية المصرية بروما والمركز الثقافى المصرى بباريس، وغيرها.

وتجسد أعمال الفنان الراحل ملحمة إنسانية بديعة نسمع فيها أصوات الباعة الجائلين ونجوم الطرب الشعبى وآهات وتقاسيم المنشدين والدراويش، ونرى فيها لاعبى السيرك والأكروبات والحواة، وننعم فيها بأنغام البيانولا وصندوق الدنيا، كما أن بعض أعماله تحمل مضمونا رمزيا؛ مثل لوحة «حضن» التى يحتضن فيها أسدا ــ مُتوجا كملك ــ حملا صغيرا، والتى تجمع بين القوة والضعف. ونرى رسوماته تلك فى كتابه الصادر عن دار الشروق «عندما رقص الأسد»، والذى ختم القصة وهى من تأليفه أيضا: «وأحب الأسد.. أستاذه الحمل.. الذى علمه: كيف يطرب وكيف يرقص وكيف يحب أصدقاءه ولا يأكلهم».

وأضاف الفنان صلاح بيصار: ««شاكر» إضافة كبيرة لفن الكاريكاتير فى مصر، والتى تعد بلدنا رائدته الأولى؛ فكما يقول الفنان مصطفى حسين: «النكتة مصرية مائة فى المائة، وابن البلد المصرى هو ابن نكتة»، وكان المصريون القدماء أول من رسموا الكاريكاتير على جدران المعابد، فنجد فى الأقصر، وفى المتحف المصرى أيضا، لوحات عديدة عليها رسوم لأسد يحاول هزيمة غزال فى لعبة الشطرنج، أو ثعلب يرعى الغنم وهو يضع بين أصابعه وفمه مزمارا بلديا، وقد عرفت الصحافة المصرية الكاريكاتير فى الربع الأول من القرن العشرين، وقد أضاف الفنان الراحل مساحة جديدة من الإبداع تعتمد على التجريد وتنوع الشخوص والأشكال أكسبته مقعدا بين رواد ذلك الفن الجميل أمثال: صاروخان ورخا وصلاح جاهين.

وقام شاكر بتأليف وإخراج العديد من الأفلام مثل: الزجاجة عام 1968، وأغانى الحيوانات عام 1987، ورقصة الحب الذى أنتجه المركز القومى للسينما عام 1995، كما ساهم فى رسوم العديد من مجلات الأطفال المصرية مثل: «سندباد»، و«ميكى»، و«سمير»، التى صدرت عن دار الهلال، ورسم شخصيات بمجلة ماجد فى مؤسسة الاتحاد أبو ظبى عام 1979، وساهم فى إنشاء مجلة «علاء الدين» التابعة لمؤسسة الأهرام عام 1994.

كما حصد العديد من الجوائز المحلية والعالمية، نذكر منها: جائزة أحسن فيلم رسوم متحركة فى المهرجان القومى للسينما عام 1996، وجائزة سوزان مبارك عن رسوم «حكاية أرجواز» الصادر عن دار الشروق، والتى كتبتها سميرة شفيق، وعن كتاب «الملك بير» عام 2005، وجائزة أحسن أفيش لتصميم بوستر فيلم الكيت كات للمخرج داود عبدالسيد، وجوائز رسوم أغلفة الكتب فى معرض فرانكفورت عام 1974، والعديد من المعارض الفنية الأخرى.